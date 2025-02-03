Apple Music, 2025 yılı boyunca en çok dinlenen şarkıları listeleyen "Replay 2025" çalma listesini kullanıcıların erişimine açtı.

Apple Music, kullanıcılarının yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları sıralayan "Replay 2025" çalma listesini aktif hale getirdi. Haftalık olarak güncellenen bu liste, yıl sonuna kadar dinleme alışkanlıklarını takip etmeye olanak tanıyor olacak.

Apple Music aboneleri, "Replay 2025" çalma listesine iOS, iPadOS ve macOS platformlarında Ana Sayfa sekmesinin en altında ulaşabilecek.

Apple Music ile ayrıntılı istatistikler görülebilecek

Apple Music’in web sürümünde, kullanıcılar en çok dinledikleri sanatçılar, albümler ve toplam dinleme süreleri gibi ayrıntılı istatistikleri görüntüleyebilecek. Ancak bu verilere erişebilmek için yeterli miktarda müzik dinlenmiş olması gerekiyor.

Apple, yıllık Replay çalma listelerini ilk kez 2019'da kullanıcıların erişimine açtı. 2022 yılında ise yıl sonu dinleme özetlerini içeren "Highlight Reel" özelliğini kullanıma sundu. "Replay 2025" çalma listesi, Apple Music uygulaması ve web sürümü üzerinden kütüphaneye eklenebilecek. Ancak, listenin oluşturulabilmesi için yıl içinde yeterli miktarda müzik dinlenmiş olması gerekiyor. Kullanıcılar yeterli dinleme verisine ulaştığında, çalma listesi otomatik olarak erişime açılacak.