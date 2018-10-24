Apple, aylık üyelik sistemine dayanan Netflix ve Amazon Prime Video gibi platformlara rakip olmak istiyor.

Apple 2015 yılından beri TV sektörüne girmek istemekte ancak bu griişimlerin pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun sebebi olarak Apple'ın içeriklerini seçerken uyguladığı katı sansür kuralları gösterilmekte. İçeriklerinde kesinlikle uyuşturucu, cinsellik ve şiddet istemeyen şirket, bu tür içerikleri "aşırı derecede şiddet içerikli" gibi sebepler sunarak iptal ediyor.

Apple'ın belirttiğine göre sunacağı yayın servisi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde erişime açılacak. İlk kullanımı takip eden birkaç ay içerisinde ise Apple, toplamda 100'ü aşkın ülkeye servisini sunmayı planlıyor. Yetkililerin belirttiğine göre Apple'ın yayın servisi 2019'un ilk çeyreğinde kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Apple'ın sunacağı servis her ne kadar güzel dursa da bazı dezavantajlara sahip. Örneğin Apple'ın sunacağı yayın servisi; iPhone, iPad ve Apple TV gibi sadece Apple'a ait cihazlarda kullanılabilir olacak. Bu konuda rakiplerinin sunduğu platform çeşitliliğine bakılırsa Apple sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Apple'ın yayın servisini sadece kendi cihazları ile sınırlamasının geçici olabileceğini düşünmekteyiz. Zirâ bu tür servislerin kullanıma açılmasıyla tahmin edilenden daha fazla kullanıcının servisi kullanabildiği ve bu sebeple videolar izlenirken donma sorunuyla karşılaşılabildiğini belirtelim.