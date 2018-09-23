Apple, Apple TV İçeriklerine Ciddi Bir Sansür Uyguluyor

Apple'ın, Apple TV içeriklerine pek çok farklı konuda ciddi sansür uyguladığı ortaya çıktı.

Apple, Apple TV ile Amazon ve Netflix gibi platformlara rakip olmak istiyor ve bir süredir de bu anlamda kendini geliştirmek için çalışıyor. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen Apple'ın sektöre dahil olma sürecinde bir tür gecikme yaşandı ve gelen haberlere göre bu gecikmelerin sebebi de aslında Apple'ın kendisi çünkü şirket, yayınlayacağı içerikleri seçerken bazı katı kurallar uyguluyor.

Seks, şiddet ve uyuşturucu barındıran içerikleri yayınlama konusunda ciddi bir hassasiyeti bulunan Apple, bu tür sahneler barındıran içerikleri 'çok fazla şiddet' içerdiği gibi bazı gerekçeler sunarak yayınlamayı reddediyor. Bir yandan kendi orijinal içeriklerini de üretmek isteyen Apple, bu sansür uygulaması sebebiyle kendi içeriklerini de bir türlü üretemiyor. Aynı zamanda dini ve ideolojik simgeler barındıran içeriklere de benzer bir sansür uygulayan Apple'ın bunu yapma sebebinin ise 'kitleleri kaybetmekten korkmak' olduğu söyleniyor.

Nihayetinde Apple; telefonları, bilgisayarları ve yan ürünleriyle herkesin sorgusuz sualsiz kullandığı bir marka ve şirket bir içeriğe karşı oluşabilecek tepkilerden çekindiğinden bu konuda aşırı hassas davranıyor. Ancak tabii ki bu 'sansür' uygulamasının da tepki çekebileceğini düşünmeleri gerek çünkü söz konusu medya içeriği üretme olduğunda hem izleyiciler hem de içerik üreticileri özgür olma konusunda fazla hassaslar.