Apple'ın en son 2022 yılında güncellediği monitörü Studio Display'in yeni versiyonu için çalıştığı ileri sürüldü. İddialar doğru çıkarsa yeni Studio Display ile tanışmamıza çok bir zaman kalmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son yıllarda monitörler konusunda oldukça sessiz. Evet, Studio Display ve Pro Display XDR olarak isimlendirilen ürünlerden bahsediyoruz. Gelen son haberler, bu sessizliğin yakında bozulabileceğini söylüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Firmanın "J427" kodlu bir monitör üzerinde çalıştığını söyleyen Apple, bu monitörün 2026 yılı gibi duyurulmasını beklediğini belirtti. Benzer bir açıklama, ekran endüstrisinin yakından tanıdığı sızıntı kaynağı Ross Young tarafından da yapılmıştı.

Yeni Studio Display, mini LED teknolojisine sahip olabilir

Mark Gurman, yaklaşmakta olan Studio Display modelinin özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ross Young ise konuyla ilgili açıklamasında bu monitörün mini LED desteğine sahip olacağını belirtmişti. Ancak Mark Gurman, yeni monitörün tasarım açısından 2022 yılında duyurulan Studio Display'e benzerlik göstereceğini, ekran boyutunun değişmeyeceğini söylüyor.

2022 yılında duyurulan Studio Display, ülkemizde 81 bin TL karşılığında satın alınabiliyor. "Nano-texture" cam isteyen kullanıcıların ise 94 bin TL'yi gözden çıkarmaları gerekiyor. Bakalım ufukta görünen Studio Display için nasıl bir fiyatla karşı karşıya kalacağız...