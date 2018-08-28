Şu Ana Kadarki En Büyük iPhone Yakında Tanıtılacak

Apple, 2018 model iPhone'lar ile birlikte ilk kez 6.5 inçlik bir iPhone modeli tanıtacak. Yıllarca Galaxy Note serisi için 'gereksiz büyük' diyen Apple fanatiklerinin 6.5 inçlik iPhone'a tepkileri şimdiden merak ediliyor.

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına birkaç hafta kala Bloomberg, yeni iPhone’lara dair pek çok detayı açıklığa kavuşturdu. Bloomberg tarafından aktarılan rapora göre Apple, 2018’i bir ‘s yılı’ olarak görüyor. Dolayısı ile 2018 model iPhone’lar, tasarımsal değişikliklerden ziyade donanımsal değişikliğe uğrayacaklar.

Apple’ın 2018 model iPhone’lar ile birlikte gerçekleştireceği en büyük yenilik ekran boyutları olacak. 6.5 inç OLED ekrana sahip olacak yeni iPhone, şu ana kadar tanıtılmış en büyük ekranlı iPhone olacak. Şirket ayrıca yine OLED ekranlı 5.8 inç ve uygun fiyatlı 6.1 inç LCD ekran iki model daha tanıtacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, 2018 model iPhone’larda bir tasarım değişikliği gerçekleştirmeyecek. Bu nedenle 2018 model tüm iPhone’lar, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile aynı tasarıma sahip olacaklar. Bu da demek oluyor ki ana ekran tuşu, 2018 iPhone’lar ile birlikte tamamen tarih oluyor ve Face ID daha da yaygınlaşıyor.

OLED ekranlı iki premium model, son derece gelişmiş kamera teknolojilerine sahip olacak. Böylece Apple, kamera performansında zirveye oynamayı sürdürecek. 6.1 inç LCD ekranlı model ise daha bütçe dostu bir cihaz olacağı için çift arka kamera, 2. nesil Face ID, 3D Touch gibi özelliklerden yoksun olacak.

Bildiğiniz gibi iPhone X, paslanmaz çelikten çerçevelere sahipti. Yeni tanıtılacak OLED ekranlı iki modelin de paslanmaz çelik çerçevelere sahip olması bekleniyor. 6.1 inçlik model ise alüminyum çerçeve kullanmaya devam edecek. Ayrıca bazı söylentiler, Apple’ın yeni premium iPhone’lar ile çift SIM kart desteği sunacağını söylüyor.

2018 model iPhone’lar ile ilgili belki de en büyük ‘bilinmeyen’ cihazların nasıl isimlendirileceği. iPhone Xs kulağa en mantıklı alternatif gibi gelse de ‘Xs’ ibaresi ‘extra small’ (ekstra küçük) gibi bir algı oluşturabilir. Ayrıca cihazın iPhone excess (iPhone Fazla) şeklinde telaffuz edilmesi Apple’ın pek de işine gelmez.