Apple da artırılmış gerçeklik gözlüğü piyasasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple'ın ilk artırılmış gerçeklik akıllı gözlük seti, çalışabilmesi için iPhone’a ‘oldukça’ bağlı olacak. Kuo yayınladığı son raporda, internet bağlantısına kadar her şeyi iPhone’un halledeceğini, gözlüğün ise sadece ekran işlevi göreceğini söylüyor. Gözlüğün 2019’un dördüncü çeyreği ila 2020’nin ikinci çeyreği arasında seri üretime geçirileceği tahmin ediliyor.

Kuo’nun yaptığı yorumlardan ve tahminlerden hareketle Apple’ın akıllı gözlülüğünün, 2016’da Google’ın çıkardığı Daydream View ve 2015’te Samsung’un tanıtımını yaptığı Gear VR Samsung’a benzediği söylenebilir. Apple’ın cihazının, Google ve Samsung’dan farkının kullanıcılara yaşatacağı deneyim olacağı söyleniyor ayrıca Apple’ın gözlüğü gömme ekrana sahip olacak.

Apple’ın geçtiğimiz ay yaptığı patent başvurusunda telefonun ve akıllı gözlüğün artırılmış gerçeklik uygulamalarını çalıştırmak için nasıl birlikte çalışacağı gösteriliyordu. Yayınlanan illüstrasyonda akıllı telefon tarafından yönetilen gözlüğü takan bir kişi gösteriliyordu. Patent başvurusunda ortaya çıkan bilgiye göre, akıllı gözlüğün çalışması için telefona yakın olması gerekiyor.

Çıkan bazı haberlere göre ise Apple’ın elinde her iki gözde de kullanılan 8K çözünürlüğe sahip; hem AR (Artırılmış Gerçeklik) hem de VR (Sanal Gerçeklik) uygulamaları çalıştırabilen bir gözlük bulunuyor.

Kuo’nun Apple ürünleriyle ilgili öngörülerinin oldukça isabetli olduğu söylenebilir. Kendisi 2017’de 5,8 inçlik OLED ekrana sahip bir telefon çıkaracağını söylemiş ve bu özellikler iPhone X’da ortaya çıkmıştı. Ancak isabetsiz tahminleri de bulunuyor. Örneğin kendisi 2014 yılındaki üretimde sorunlar meydana geldiğini ve iPhone 6 Plus’ın gecikmeli çıkacağını söylemişti ancak telefon zamanında çıkmış hatta yanında iPhone 6’yı da getirmişti.