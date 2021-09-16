ÖTV Olmasaydı iPhone 13 Türkiye Fiyatı Nasıl Olurdu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte iPhone 13 ailesi ile birlikte yeni ürünlerini duyurdu. Apple Türkiye de şirketin yaptığı açıklamadan hemen sonra internet sitesini güncelleyerek, önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak akıllı telefonların Türkiye fiyatlarını açıkladı. Buna göre ülkemizdeki bir tüketici, 10 bin 999 TL ila 22 bin 999 TL aralığında değişen fiyatlarla, kendisine bir iPhone 13 satın alabilecek.
Türkiye'de bir teknolojik ürün alırken özelliklerinden önce fiyatına bakmanın bir gelenek haline geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bu bağlamda geçtiğimiz günlerde sizler için hazırladığımız bir içeriğimizde, iPhone 13 ailesinin fiyatları için ne kadar vergi alındığını ve cihazların Apple Türkiye'ye ne kadar para kazandırdığını hesaplamıştık. Şimdi, sonuçlarına çok daha fazla şaşıracağınız yeni bir hesap yapacağız. ÖTV olmasa, mevcut koşullar altında bir iPhone 13 sahibi olmak ne kadara mal olacak?
ÖTV'yi yüzde 0'a indirirsek, iPhone 13 fiyatları nasıl olur?
Daha önce yaptığımız hesaplamalarda, iPhone 13 ailesinin üzerindeki vergi kalemlerini tek tek açıklamıştık. Buna göre Türkiye'ye gelen bir iPhone 13 için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait vergi ödeniyordu. Sizin de görebileceğiniz gibi, oranın en yüksek olduğu kalem, Türkiye'nin lüks olarak gördüğü ürünlere uygulanan ÖTV'ydi. Gelin şimdi, paralel everene giderek bu verginin olmadığını varsayalım. Peki bu durumda, iPhone 13 modelleri nasıl bir fiyat etiketine sahip olacaktı?
Vergileri hesaplarken, verginin de vergisini ödediğimiz için çarpma işlemi uyguluyoruz. Bu yüzden de bir akıllı telefon için ödenen vergi, yüzde 96,6'ya kadar çıkıyor. Bu hesaptan ÖTV'yi kaldırdığımızda ise ÖTV ile birlikte ÖTV'nin vergisi de kalktığından yüzde 31'lik bir vergi ile karşılaşıyoruz. Ayrıca 'Apple Türkiye'nin kar payı' olarak ele aldığımız değerlerin, mevcut fiyatlandırma üzerinden alındığını hesapladığımız değerler olduğunu belirtelim. Yani ÖTV'nin olmadığı bir dünyada Apple Türkiye, kar payını yüzdesel olarak daha da düşürerek fiyatları aşağıdaki değerlerden bile aşağı çekebilir.
iPhone 13 mini
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 4.846 TL
- ÖTV'siz vergi: 1.502 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.471 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 7.819 TL
- Aradaki fark: 3.180 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.084 TL
- ÖTV'siz vergi: 1.576 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.003 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 8.663 TL
- Aradaki fark: 3.336 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.560 TL
- ÖTV'siz vergi: 1.723 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.068 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 10.351 TL
- Aradaki fark: 3.648 TL
iPhone 13
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.096 TL
- ÖTV'siz vergi: 1.579 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.980 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 8.655 TL
- Aradaki fark: 3.344 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.334 TL
- ÖTV'siz vergi: 1.653 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.512 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 9.499 TL
- Aradaki fark: 3.500 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 5.810 TL
- ÖTV'siz vergi: 1.801 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.576 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 11.187 TL
- Aradaki fark: 3.812 TL
iPhone 13 Pro
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 7.449 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.309 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.354 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 11.112 TL
- Aradaki fark: 4.887 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 7.706 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.388 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 1.849 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 11.943 TL
- Aradaki fark: 5.056 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.218 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.547 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.842 TL
- ÖTV'siz satış Fiyatı: 13.607 TL
- Aradaki fark: 5.392 TL
1 TB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.928 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.767 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.446 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 15.141 TL
- Aradaki fark: 5.858 TL
iPhone 13 Pro Max
128 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.103 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.511 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.068 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 12.682 TL
- Aradaki fark: 5.317 TL
256 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.363 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.592 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 2.557 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 13.512 TL
- Aradaki fark: 5.487 TL
512 GB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 8.883 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.753 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 3.535 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 15.171 TL
- Aradaki fark: 5.828 TL
1 TB versiyon için:
- Gümrüğe giriş fiyatı: 9.605 TL
- ÖTV'siz vergi: 2.977 TL
- Apple Türkiye'nin karı: 4.115 TL
- ÖTV'siz satış fiyatı: 16.697 TL
- Aradaki fark: 6.302 TL
Bu videomuzu izlemeden iPhone 13 satın almayın: