ÖTV Olmasaydı iPhone 13 Türkiye Fiyatı Nasıl Olurdu?

Webtekno ekibi olarak iPhone 13 ailesinin cep yakan fiyatlarını irdelemeye devam ediyoruz. Bu kez sizleri, ÖTV'nin olmadığı bir Türkiye'ye götüreceğiz. Bakalım iPhone 13'e uygulanan vergi kalemlerinden ÖTV'yi çıkarırsak, bu cihazlara kaç paraya sahip olabiliyoruz?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte iPhone 13 ailesi ile birlikte yeni ürünlerini duyurdu. Apple Türkiye de şirketin yaptığı açıklamadan hemen sonra internet sitesini güncelleyerek, önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak akıllı telefonların Türkiye fiyatlarını açıkladı. Buna göre ülkemizdeki bir tüketici, 10 bin 999 TL ila 22 bin 999 TL aralığında değişen fiyatlarla, kendisine bir iPhone 13 satın alabilecek.

Türkiye'de bir teknolojik ürün alırken özelliklerinden önce fiyatına bakmanın bir gelenek haline geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bu bağlamda geçtiğimiz günlerde sizler için hazırladığımız bir içeriğimizde, iPhone 13 ailesinin fiyatları için ne kadar vergi alındığını ve cihazların Apple Türkiye'ye ne kadar para kazandırdığını hesaplamıştık. Şimdi, sonuçlarına çok daha fazla şaşıracağınız yeni bir hesap yapacağız. ÖTV olmasa, mevcut koşullar altında bir iPhone 13 sahibi olmak ne kadara mal olacak?

ÖTV'yi yüzde 0'a indirirsek, iPhone 13 fiyatları nasıl olur?

Daha önce yaptığımız hesaplamalarda, iPhone 13 ailesinin üzerindeki vergi kalemlerini tek tek açıklamıştık. Buna göre Türkiye'ye gelen bir iPhone 13 için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait vergi ödeniyordu. Sizin de görebileceğiniz gibi, oranın en yüksek olduğu kalem, Türkiye'nin lüks olarak gördüğü ürünlere uygulanan ÖTV'ydi. Gelin şimdi, paralel everene giderek bu verginin olmadığını varsayalım. Peki bu durumda, iPhone 13 modelleri nasıl bir fiyat etiketine sahip olacaktı?

Vergileri hesaplarken, verginin de vergisini ödediğimiz için çarpma işlemi uyguluyoruz. Bu yüzden de bir akıllı telefon için ödenen vergi, yüzde 96,6'ya kadar çıkıyor. Bu hesaptan ÖTV'yi kaldırdığımızda ise ÖTV ile birlikte ÖTV'nin vergisi de kalktığından yüzde 31'lik bir vergi ile karşılaşıyoruz. Ayrıca 'Apple Türkiye'nin kar payı' olarak ele aldığımız değerlerin, mevcut fiyatlandırma üzerinden alındığını hesapladığımız değerler olduğunu belirtelim. Yani ÖTV'nin olmadığı bir dünyada Apple Türkiye, kar payını yüzdesel olarak daha da düşürerek fiyatları aşağıdaki değerlerden bile aşağı çekebilir.

iPhone 13 mini

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 4.846 TL

4.846 TL ÖTV'siz vergi: 1.502 TL

1.502 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.471 TL

1.471 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 7.819 TL

7.819 TL Aradaki fark: 3.180 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.084 TL

5.084 TL ÖTV'siz vergi: 1.576 TL

1.576 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.003 TL

2.003 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 8.663 TL

8.663 TL Aradaki fark: 3.336 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.560 TL

5.560 TL ÖTV'siz vergi: 1.723 TL

1.723 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.068 TL

3.068 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 10.351 TL

10.351 TL Aradaki fark: 3.648 TL

iPhone 13

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.096 TL

5.096 TL ÖTV'siz vergi: 1.579 TL

1.579 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.980 TL

1.980 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 8.655 TL

8.655 TL Aradaki fark: 3.344 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.334 TL

5.334 TL ÖTV'siz vergi: 1.653 TL

1.653 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.512 TL

2.512 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 9.499 TL

9.499 TL Aradaki fark: 3.500 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 5.810 TL

5.810 TL ÖTV'siz vergi: 1.801 TL

1.801 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.576 TL

3.576 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 11.187 TL

11.187 TL Aradaki fark: 3.812 TL

iPhone 13 Pro

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 7.449 TL

7.449 TL ÖTV'siz vergi: 2.309 TL

2.309 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.354 TL

1.354 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 11.112 TL

11.112 TL Aradaki fark: 4.887 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 7.706 TL

7.706 TL ÖTV'siz vergi: 2.388 TL

2.388 TL Apple Türkiye'nin karı: 1.849 TL

1.849 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 11.943 TL

11.943 TL Aradaki fark: 5.056 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.218 TL

8.218 TL ÖTV'siz vergi: 2.547 TL

2.547 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.842 TL

2.842 TL ÖTV'siz satış Fiyatı: 13.607 TL

13.607 TL Aradaki fark: 5.392 TL

1 TB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.928 TL

8.928 TL ÖTV'siz vergi: 2.767 TL

2.767 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.446 TL

3.446 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 15.141 TL

15.141 TL Aradaki fark: 5.858 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.103 TL

8.103 TL ÖTV'siz vergi: 2.511 TL

2.511 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.068 TL

2.068 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 12.682 TL

12.682 TL Aradaki fark: 5.317 TL

256 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.363 TL

8.363 TL ÖTV'siz vergi: 2.592 TL

2.592 TL Apple Türkiye'nin karı: 2.557 TL

2.557 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 13.512 TL

13.512 TL Aradaki fark: 5.487 TL

512 GB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 8.883 TL

8.883 TL ÖTV'siz vergi: 2.753 TL

2.753 TL Apple Türkiye'nin karı: 3.535 TL

3.535 TL ÖTV'siz satış fiyatı: 15.171 TL

15.171 TL Aradaki fark: 5.828 TL

1 TB versiyon için:

Gümrüğe giriş fiyatı: 9.605 TL

9.605 TL ÖTV'siz vergi : 2.977 TL

: 2.977 TL Apple Türkiye'nin karı: 4.115 TL

4.115 TL ÖTV'siz satış fiyatı : 16.697 TL

: 16.697 TL Aradaki fark: 6.302 TL

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