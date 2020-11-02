Apple TV Uygulaması, Bu Ay Xbox Konsollarına Geliyor

Apple'ın film kiralama ve satın alma uygulaması Apple TV, Xbox konsollarına da yolunu buluyor. Apple TV uygulaması, 10 Kasım tarihinden itibaren Xbox konsollarında kullanılabilir olacak.

Oyun konsolları, sadece oyun oynatmaktan daha fazlasını yapabiliyor. Oyun Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarında Twitch, Netflix, YouTube, Spotify gibi uygulamalar da kullanılabiliyor. Xbox konsollara bunlara ek olarak yeni bir uygulama daha geliyor: Apple TV.

Apple'ın film satın alma ve kiralama uygulaması olan Apple TV, 10 Kasım tarihinden itibaren Xbox konsollarındaki yerini alacak. Uygulama, yukarıda saydığımız birçok servisle birlikte Xbox konsol sahipleri tarafından da kullanılabilecek.

Apple TV uygulaması Xbox konsollarına geliyor

Apple TV uygulaması, Apple'ın resmi internet sitesinde şu şekilde tanımlanıyor: "En iyi içerikleri keşfetmeniz için titizlikle hazırlanmış, size özel derlemeler. Satın alabileceğiniz veya kiralayabileceğiniz binlerce film. Üstelik hepsi tek yerde ve istediğiniz her ekranda. Kısacası, TV izlemenin en yenilikçi yolu yeni Apple TV uygulaması." Ancak belki de olayın en ilginç kısmı, Microsoft'un da benzer bir hizmet sunan Movies & TV adında bir servisinin olması.

Xbox konsollarındaki diğer medya uygulamaları gibi Apple TV uygulamasında da Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği bulunacak. Ayrıca Onmsft.com'da yer alan habere göre bu görsel ve işitsel teknolojiye sahip içerikleri Microsoft'un Movies & TV uygulamasına göre bulmak çok daha kolay. Netflix, Amazon Prime gibi uygulamalara ek olarak Apple TV'nin de gelmesinin Microsoft'un kendi film ve dizi kiralama servisine nasıl etki edeceğini ise uzun vadede bekleyip göreceğiz.

Ayrıca bu olayın en ironik yönlerinden bir tanesi de Microsoft'un kendi donanımında Apple TV'ye izin vermesi ancak Apple'ın Project xCloud'a kendi uygulama mağazasında izin vermemesi oldu. Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bir konsola sahipseniz bu tür uygulamalar kullanıyor musunuz?