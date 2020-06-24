Apple TV+’ın Yeni Dizisi Little Voice’tan İlk Fragman Geldi

Apple, yeni gençlik dizisi Little Voice’a ait ilk fragmanı paylaştı. Temmuz ayında Apple TV+’ta yayınlanacak olan dizinin konusu, genç bir müzisyenin hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadele olacak.

Geleneksel televizyon yayıncılığında gençlik dizileri genellikle fakir kadınla zengin adamın aşkı, şive komedileri, niye o kadar neşeli olduğunu çözemediğimiz genç grupları gibi konulara odaklanırdı. Benzer bir durum yabancı yapımlarda da var, yapımcılar belli bir hedef kitlesi seçip o kitleye yönelik içerikler hazırlıyor. Apple da bu alanda rekabet edebilecek, güçlü kadroya sahip bir diziyi yayınlamaya başlayacak. Little Voice adlı dizinin ilk fragmanı da geldi.

Little Voice dizisinin bugün yayınlanan ilk resmi fragmanı, dizinin içeriği hakkında oldukça doyurucu olmuş. 2 dakika civarı süren fragmanda gördüğümüz kadarıyla yeni seride gençlik / aile sorunları ve zorlu başlayan bir müzik kariyeri karşımıza çıkacak.

Apple, büyük ses getirmeyi planlıyor:

Dizinin fragmanında en çok dikkat çeken şeyse New York şehri oluyor. Şehri devasa bir arka plan hâline getiren dizide, pek çok farklı tarzdan müzisyen de göze çarpıyor. Dizinin başrolündeyse Brittany O’Grady var.

Apple TV+’ın yeni dizisi, farklı etnik kökenlerden insanları bir araya getirdiği kadrosuyla kulaklarımızın pasını silecek gibi duruyor. Stars ve Black Christmas’tan tanıdığımız O’Grady, dizide söz yazarı olarak görünse de onu da şarkı söylerken duyacağız.

J.J. Abrams imzalı yapım:

Little Voice dizisi oldukça iddialı bir kadroya sahip. Müzik temalı bu dizinin müzikleri; Grammy, Emmy ve Tony ödülleri için adaylıkları olan Sara Bareilles’e ait. Yapımcı koltuğunda yer alan isimse son dönemin tartışmalı ismi J.J. Abrams. Yapımın oyuncu kadrosunda Colton Ryan, Shalini Bathina, Philip Johnson Richardson, Chuck Cooper ve Kevin Valdez de yer alıyor.

Little Voice, 10 Temmuz’da Apple TV+’ta yayınlanacak. Bess King’in 'reddedilme, aşk ve karmaşık aile sorunlarıyla dolu hikâyesi' böylece başlamış olacak. Fragmanı aşağıda yer alan pencereden izleyebilirsiniz.