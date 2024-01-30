Apple'ın yakın zamanda ön siparişe açtığı, bu hafta da ABD'deki mağazalara getireceği Vision Pro'nun ilk inceleme videoları paylaşıldı. ABD'deki teknoloji içeriği üreticileri, cihazın hem iyi hem de kötü yanlarını açıkladı.

Apple, 3500 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açtı. Şimdilik sadece ABD’de satılan cihaz, beklendiği gibi büyük ilgi gördü ve ön satışlarda 200 bin civarı satmayı başardı. Cihazın mağazalara gelişi ise bu cuma, yani 2 Şubat’ta olacak.

Mağazalara gelişi beklenirken bugün cihaz hakkında ilk incelemeler yayımlandı. ABD’den birçok içerik üreticisi, kutu açılımı videoları ve ilk izlenimlerini içeren içerikler paylaştı. İncelemelerde, Vision Pro’nun karma gerçeklik teknolojilerinin çok ileri seviyede olduğu söylenirken ağırlığı ve fiyatı gibi konular eleştirdi. İşte teknoloji içeriği üreten ünlü isim ve sitelerden gelen ilk yorumlar.

The Verge

The Verge’ten Nilay Patel, Apple Vision Pro’nun “inanılmaz bir seviyeye ulaşma” ihtimali olduğunu söylüyor. Ekranın, göz ve el izlemenin, Apple ekosistemiyle çalışması gibi konuların cihazın en iyi özellikleri olduğunu da ekliyor. Patel’e göre ekranlar muazzam görünüyor ve metin okumadan film izlemeye kadar birçok konuda beklentiyi karşılıyor.

Ancak yüksek fiyatının, belli bir süre kullanıldıktan sonra rahatsızlık vermeye başlayan ağırlığının ve harici bataryasının da “olumsuz” taraflarından olduğunu belirtiyor. Patel’e göre Vision Pro’nun normal bilgisayar kullanımının yerine geçmesi için henüz çok erken. Ayrıca yüzünüzü tarayarak oluşturulan ve görüntülü görüşmelerde kullanılan “Persona” isimli sanal kişiliklerin çok iyi olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini de ekliyor.

MKBHD

Dünyanın en büyük teknoloji içeriği üreticisi diyebileceğimiz Marques Brownlee de YouTube kanalından Vision Pro’nun kutu açılışını yaptı. Brownlee, henüz kullanım deneyiminin yer aldığı bir içerik paylaşmadı ancak videoda kutu içeriği ve ilk izlenimleri görebiliyoruz. İlk dikkat çeken şey Vision Pro’nun dev kutusu oluyor. Brownlee, 2,5 saat civarı pil ömrü sağlayan harici bataryanın ağır olduğuna da dikkat çekiyor.

CNET: “Şimdiye kadar yaşadığım en karmaşık deneyim”

CNET’ten Scott Stein de ürün hakkındaki ilk deneyimlerini paylaştı. Stein, bir haftalık Vision Pro macerasını şimdiye kadar yaşadığı “en karmaşık deneyimlerden biri” olarak nitelendirdi. Genel anlamda olumlu şeyler söyleyen CNET yazarı, Vision Pro’nun şimdiye kadar kullandığı en iyi “giyilebilir ekran” olduğunu belirtti. Ancak hâlen bitmemiş gibi hissettiren yerlerinin olduğunu da ekledi. Stein’e göre ekran bazen bağlantı sorunları yaşayıp donabiliyor. Ayrıca el ve göz izleme her ne kadar fütüristik görünse de hâlen “bitmemiş” özellikler gibi hissettiriyor.

Tom’s Guide: “Bazı sorunları olan inanılmaz bir teknoloji”

Tom’s Guide’dan Mark Spoonauer, başlığın “inanılmaz bir teknoloji” olduğunu söyledi. Ana ekran kontrolünün ve göz takibinin kolay kullanılabildiğini ve tatmin edici olduğunu kaydeden editör, buna rağmen bazı tuhaf sorunların olduğunu da vurguladı. Spoonauer de The Verge gibi sanal kişiliklerin çok garip göründüğünü söylüyor. Aynı zamanda ağırlığının verdiği rahatsızlığı ve kullanırken ara vermek gerekeceğini de ekliyor: “30 dakika sonra yanaklarımda ağırlığını hissetmeye başladım.”

The Wall Street Journal: “Birinci nesil bir ürünün tüm özelliklerine sahip”

The Wall Street Journal’dan Teknoloji Editörü Joanna Stern, Vision Pro’nun bir cihazın ilk neslinde görebileceğiniz tüm özelliklere sahip olduğunu belirtti. Stern, hem iyi yanlarının hem de kötü yanlarının olduğunu şöyle açıkladı:

“Birinci nesil bir ürünün tüm özelliklerine sahip. Büyük ve ağır, pil ömrü berbat, çok az harika uygulama var ve hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Yine de Vision Pro’nun yapabildikleri ‘bilim kurgu’ hissi veriyor. Evdeki ofisimin her yerinde uygulamaları gezdirebiliyorum. Ocağımın üstünde duran birden fazla zamanlayıcım var. Şimdiye kadar denediğim en iyi karma gerçeklik başlığı olduğunu söyleyebilirim. Tek gerçek rakibi olan çok daha ucuz Meta Quest Pro ve Quest 3’ten çok daha gelişmiş."