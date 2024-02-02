Apple Vision Pro bugün ABD'deki mağazalarda yerini almaya başladı. Cihazın çıkışı şerefine New York'a gelen CEO Tim Cook, fiyatın neden bu kadar pahalı olduğuyla ilgili konuştu.

Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, bugün resmen mağazalardaki yerini aldı. ABD’de bulunan müşteriler, şu anda mağazalarda en ucuz versiyonu 3.499 dolardan başlayıp 4.547 dolar seviyelerine kadar çıkabilen ürünü deneyip satın alabiliyor.

Apple CEO’su Tim Cook da Vision Pro’nun satışa çıkması şerefine New York’taki bir mağazaya gitti. Ünlü iş insanı bu ziyaretinin yanı sıra ünlü televizyon programı Good Morning America’ya da röportaj verdi. Röportajı sırasında Vision Pro’nun neden bu kadar pahalı olduğunu da yanıtladı.

"Yarının teknolojisini bugüne getiriyor."

Cook, Vision Pro’nun 3.500 dolardan satışa sunulmasıyla ilgili kendisine sorulan soruya cihazın teknolojilerini işaret ederek yanıt verdi. Doğru bir fiyat belirlediklerini düşünen CEO’ya göre cihaz, “yarının teknolojisini bugüne getiriyor”. Cook’un açıklaması şu şekilde:

“Benim düşünceme göre yarının teknolojisini bugüne getiriyor. Ürünle ilgili hâlihazırda 5000 patentimiz var. Yani tüm odağımız bu yönde. Bazı insanların aylık ödeyeceğini, bazılarının ise direkt satın alacağını düşünüyorum. İnternette pek çok insanla konuştum. Hepsi satın alacağını söyledi. Zamanla ne olacağını bilemeyiz. Ancak şu anda ürünü doğru fiyatlandırdığımızı düşünüyoruz.”

“Uzamsal bilgisayar olduğu için çok farklı şekillerde kullanılacak”

Cook, bunun dışında VR/AR başlığı yerine “uzamsal bilgisayar” dedikleri cihazın kullanım alanları ve Apple için nasıl bir öneme sahip olduğu konusunda da konuştu. Hâlihazırda 1 milyondan fazla uygulamanın yer aldığını belirten yönetici, insanların Vision Pro ile çok farklı amaçlar için etkileşim kurabileceğini belirtti:

“Uzamsal bir bilgisayar olduğu için bence çok farklı şekillerde kullanılacak. Biliyorsunuz iPhone bizi mobil bilgisayarlarla, Mac ise kişisel bilgisayarlarla tanıştırdı. Vision Pro da ilk ‘uzamsal bilgisayar’ olacak.

İnsanlar bununla farklı şekillerde etkileşime girecek. Bazıları FaceTime için, bazıları eğitim için kullanacak. Cerrahların Vision Pro’yla eğitim aldığını göreceğiz. Kullanım alanları tıpkı bir bilgisayar gibi. Çok büyük. Hâlihazırda 1 milyondan fazla uygulamaya sahip bile.”

Cook, son olarak Vision Pro’nun insanlar arasındaki bağa zarar vermeyeceğini de belirtti. CEO’ya göre cihaz, gerçekliği artırırken insanlar arasındaki bağı güçlendirebilecek. Cook, cihazı kullanırken gözlerin gözükmesini sağlayan özelliğin bu konuda yararlı olacağını ve dış dünyayla bağı kopmasının önüne geçeceğini söylüyor.

Vision Pro kutu içeriğini merak ediyorsanız:

Vision Pro'ya teknoloji dünyasından gelen ilk yorumlar için: