En Pahalı Apple Vision Pro Kaç Para Ediyor?

Apple'ın resmi sitesindeki konfigürasyonlara göre en pahalı Apple Vision Pro, 145 bin TL'ye mal oluyor. Üstelik bu rakam, isteğe bağlı yan ürünlerle daha da yukarı çekilebiliyor.

Apple, gelişmiş özellikler sunan karma gerçeklik başlığı Vision Pro'yu geçtiğimiz günlerde ön siparişe açmıştı. Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte cihazın konfigürasyon seçenekleri ve yan ürünleri de ortaya çıkmıştı. Peki Apple Vision Pro'nun en üst versiyonunun fiyatı tam olarak ne kadar?

Hesaplamaya geçmeden önce Vision Pro'nun 3.500 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu fiyata ek depolama seçenekleri, Zeiss lensleri, AppleCare+ aboneliğini, Belkin batarya tutucu ve Vision Pro taşıma çantasını eklediğimizde fiyat ciddi şekilde artıyor. Bu artışın oranını gelin birlikte hesaplayalım.

Vision Pro'nun sadece taşıma çantası 6 bin TL!

1 TB dahili depolama: 400 dolar

Zeiss optik lensler: 149 dolar

AppleCare+ aboneliği: 499 dolar

Belkin pil tutucu: 49 dolar

Vision Pro çantası: 199 dolar

Tüm bunları Vision Pro'nun kendi fiyatıyla topladığımızda 4795 dolarlık bir fiyat etiketi görüyoruz. Bu da bugünün fiyatıyla yaklaşık 145 bin TL'lik fiyat etiketi anlamına geliyor. Üstelik bu fiyata yedek kafa bandı, temizlik bezi gibi yan ürünlerin dahil olmadığını belirtelim.