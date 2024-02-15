TikTok, Apple Vision Pro'ya özel geliştirdiği uygulamasını bugün kullanıma sundu. Yeni uygulama, başlığın büyük ekranından yararlanarak yeni özellikler getiriyor.

Birkaç haftadır piyasada bulunan Apple Vision Pro’ya her geçen gün yeni uygulamalar geliyordu. Bugün de kullanıcıların en çok beklediği uygulamalardan olan TikTok’la ilgili bir gelişme yaşandı. Sosyal medya devi, Vision Pro’ya özel geliştirdiği uygulamasını kullanıma sundu.

TikTok bundan öncesinde cihazda tarayıcı üzerinden kullanılabiliyordu. Ancak tam bir deneyim sunmuyordu. TikTok’un Apple Vision Pro uygulaması, bunu sağlarken cihaz için yeniden tasarlanan bir uygulama olarak geliyor. Uygulamada, kullanıcıların hoşuna gidecek bazı güzel özellikler de var.

TikTok uygulaması Vision Pro’da böyle gözüküyor

Vision Pro TikTok uygulamasının arayüzü, genel anlamda iOS ve Android’dekine benzer olacak. Yine dikey formatta video izleme, yan taraflarda beğenme yorum yapma veya paylaşma gibi kısımlar var. Ancak bazı değişiklikler yapıldığını da görüyoruz. Gezinme çubuğu videoların tam izlenmesi için dış tarafa taşınmış. Profil, beğeniler, yorumlar gibi bölümler ise hâlen sağda.

TikTok’un, uygulamada Vision Pro’nun kocaman ekranından da yararlandığını görüyoruz. Zaten en büyük değişiklik de bu. Artık yorumları veya bir kullanıcının profili açıldığında bu kısımlar sağ taraftaki ayrı bir bölümde gösterilecek. Yani yanda durarak normalde olduğu gibi videonun üstünü kapatmayacaklar. Bunun daha iyi bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

Tabii ki diğer sevilen özellikler de TikTok’un visionOS uygulamasında mevcut. İsterseniz TikTok videolarını gerçekte bulunduğunuz ortamda, isterseniz de Ay’ın yüzeyi gibi tamamen sanal bir ortamda izleyebileceksiniz. TikTok’un cihazdaki diğer uygulamalarla birlikte çalışacağını da ekleyelim.

TikTok uygulaması, Apple’ın dün 1000’den fazla Vision Pro uygulaması geliştirdiğini açıklamasının ardından geldi. TikTok gibi platformlar başlığa özel uygulamalar geliştirse de bu tarz adım atmayanlar da yok değil. Örneğin Netflix, “yatırıma değmeyeceğini” düşündüğü için yerel bir visionOS uygulaması geliştirmeyeceğini duyurmuştu. Öte yandan TikTok’un en büyük rakiplerinden YouTube da başta uygulama çıkartmayacağını belirtmiş, ancak sonrasında bu uygulamanın “yol haritasına” eklendiğini ve geleceğini açıklamıştı.

Apple Vision Pro kutu açılışı ve günlük kullanım videolarımızı aşağıdan izleyebilirsiniz: