Daha önce Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceğini açıklayan YouTube, bu karardan vazgeçti. Yapılan açıklamada, yeni uygulamanın yol haritası içinde olduğu ifade edildi. Ancak YouTube'un Vision Pro uygulamasına ilişkin pek çok bilinmez var.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Vision Pro'su, tüketiciler arasında büyük heyecan uyandırdı. İnsanlar, Apple'ın karma gerçeklik deneyimini yaşayabilmek adına, Vision Pro satışlarında patlama yaşanmasına sebep oldular. Ancak şu bir gerçek ki Vision Pro, henüz tamamlanmış bir cihaz değil.

Hatırlayan okurlarımız vardır; YouTube, bundan bir süre önce açıklama yapmış ve Vision Pro için özel bir uygulama geliştirmeyeceklerini söylemişti. Kullanıcılar, sadece Safari üzerinden YouTube'a erişebileceklerdi. Ancak şimdi, bu durum değişmiş gibi görünüyor. Zira The Verge ile görüşen bir YouTube sözcüsü, Vision Pro için uygulama geliştirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Uygulamanın neler sunacağı ve ne zaman yayımlanacağı belli değil

Jessica Gibby isimli sözcü tarafından yapılan açıklamada, yapılacak özel bir açıklamalarının olmadığı ancak Vision Pro uyumlu YouTube uygulamasının yol haritası içerisinde bulunduğu belirtildi. Yani uygulamanın neler sunacağı ve ne zaman yayımlanacağı gibi hususlar, şimdilik bilinmezliğini koruyor.

Buradaki en önemli husus, Vision Pro için geliştirilecek YouTube uygulamasının 3D ve 360 derece videoları destekleyip desteklemeyeceği. Ancak şu an için bununla ilgili net bir açıklama yok. YouTube, elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor ancak bunun kapsamının ne olacağını ancak ilerleyen süreçte görebileceğiz gibi duruyor. Bu arada; 3D ve 360 derece video desteğinin Safari'de bulunmadığını belirtelim. Vision Pro kullanıcıları, bu özellikten mahrumlar.