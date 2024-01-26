Netflix, Apple Vision Pro için neden bir uygulama geliştirmediğini açıkladı. Netflix'e göre Vision Pro, kar edemeyecekleri kadar küçük ölçekli bir cihaz ve Netflix abonelerinin çoğunluğunu ilgilendirmiyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız haberde Netflix'in Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceğini açıkladığını, hatta mobil uygulamasının bir uyarlamasını dahi sunmayacağını aktarmıştık. Halihazırda dünyanın en popüler dizi ve film yayın platformu olduğu için Netflix'in bu kararı kısmen de olsa soru işareti oluşturmuştu ancak şimdi, resmi olarak bir gerekçemiz var.

Netflix'in eş CEO'su Greg Peters tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix, Vision Pro'yu özel bir uygulama geliştirmeye değmeyecek kadar küçük ölçekli bir ürün olarak görüyor ve Netflix kullanıcıları için Vision Pro'nun çok da önemli bir ürün olmadığını düşünüyor. Yani en azından şu an için durum böyle.

"Apple Vision Pro, Netflix kullanıcılarının çoğunu ilgilendirmiyor"

Apple Vision Pro için uygulama geliştirmemelerinin isteksizlikle ilgisi olmadığını ifade eden Peters, aksine her platformda bulunmayı amaçladıklarını ancak bunu yaparken kararları titizlikle vermeye özen gösterdiklerini söyledi. Yalnızca gerçek getirileri olan yerlere yatırım yapmaya önem verdiklerini söyleyen Peters, Vision Pro'ya uygulama geliştirmekle ilgili olarak da "İşlerin nereye gideceğini göreceğiz" diyor.

Peters, Apple ile her zaman görüşme halinde olduklarını söylese de Vision Pro'nun halihazırda Netflix kullanıcılarının çoğunluğunu ilgilendirmediğini belirtiyor. Apple'ın Netflix'in bu konudaki bakış açısını değiştirip değiştiremeyeceği sorulduğunda ise Peters, Apple ile birbirlerine yardımcı olmak için sık sık temasa geçtiklerini, dolayısı ile gelecekte Netflix'in Vision Pro'ya gelmesinin olanaksız olmadığını belirtiyor.