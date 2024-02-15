ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ilk aşamada çok büyük bir ilgi gördü. İnsanlar, bu cihaza sahip olmaya ve onunla sokakta gezmeye bile razı geldiler. Ancak bu "süslü süreç" geride kalmış gibi görünüyor. Zira sosyal medyada Vision Pro'yla ilgili paylaşımlar yapan bireyler, cihazı iade edeceklerini söylemeye başladılar.
Apple'ın 14 gün iade politikası, bu kez canını sıkacak gibi görünüyor. Bunun en önemli nedeni ise müşterilerin yaşadıkları sağlık sorunları olacak gibi görünüyor. Zira X ve Threads gibi platformlarda yapılan paylaşımlarda, pek çok kişinin Vision Pro kaynaklı sağlık sorunları yaşadıklarını söylediklerini görüyoruz. Tabii Apple Vision Pro'nun işlevselliğini yetersiz bulan kullanıcılar da yok değil.
Apple Vision Pro, hangi rahatsızlıklara yol açtı?
Kullanıcı geri bildirimlerine göre Apple Vision Pro'nun yol açtığı başlıca sorun, baş ağrısı. Cihazı birkaç saat kullanan kişiler, aşırı derecede baş ağrısı yaşadıklarını söylüyorlar. Ayrıca gözlerde kanlanma ve yorgunluk hissiyatı da sık sık dile getirilen hususlar arasında yer alıyor. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü karma gerçeklik başlığı kullananlarda genel olarak göz ve kulak sorunları yaşandığı zaten biliniyor.
Apple'ın resmî internet sitesindeki bilgiye göre başlık, 600-650 gram ağırlığında. Bu durum, kullanıcıların boyunlarında yorgunluk hissetmelerine yol açıyor. Tabii işin bir de kayış tarafı var. Cihazın başınıza sıkı sıkı tutturulmak zorunda olması, ekstra rahatsızlık sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Küçük burunlu bireyler, başlığın ister istemez kaydığını, içeriye ışık girdiğini ve bunun da konforu azalttığını söylüyorlar.
Apple Vision Pro'yu iade edeceğini söyleyen bazı kullanıcıların, sosyal medyadaki paylaşımları:
Bende şiddetli bir baş ağrısı ve bulantı yarattı ama bunun Vision Pro'nun hatası olduğunu düşünmüyorum.
Şaşı olarak doğdum ve 2 yaşımdayken bunu "kozmetik olarak" düzeltmek için ameliyat oldum. Aynı anda yalnızca tek gözümü kullanabiliyorum.
Yani onu taktığımda aşırı duyusal hassasiyet oluştu ve video izlemek kadar basit bir şeye gerçekten odaklanamadım.
Belki gelecek bana göre değil?
matthewcassinelli: Dün gece sağ gözümde gözle görülür bir kızarıklık oluştu ve buna dikkat edeceğim
10 dakikalık kullanımdan sonra bu baş ağrılarıyla baş edemiyorum.