Pek çok teknoloji tutkunu için Apple Vision Pro "heyecanı" kısa sürmüş gibi görünüyor. Zira pek çok kullanıcı, Vision Pro nedeniyle sağlık sorunu yaşamaya başladığını ve ürünü iade edeceğini söylüyor. Peki Apple Vision Pro, hangi sağlık sorunlarına yol açtı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ilk aşamada çok büyük bir ilgi gördü. İnsanlar, bu cihaza sahip olmaya ve onunla sokakta gezmeye bile razı geldiler. Ancak bu "süslü süreç" geride kalmış gibi görünüyor. Zira sosyal medyada Vision Pro'yla ilgili paylaşımlar yapan bireyler, cihazı iade edeceklerini söylemeye başladılar.

Apple'ın 14 gün iade politikası, bu kez canını sıkacak gibi görünüyor. Bunun en önemli nedeni ise müşterilerin yaşadıkları sağlık sorunları olacak gibi görünüyor. Zira X ve Threads gibi platformlarda yapılan paylaşımlarda, pek çok kişinin Vision Pro kaynaklı sağlık sorunları yaşadıklarını söylediklerini görüyoruz. Tabii Apple Vision Pro'nun işlevselliğini yetersiz bulan kullanıcılar da yok değil.

Apple Vision Pro, hangi rahatsızlıklara yol açtı?

Kullanıcı geri bildirimlerine göre Apple Vision Pro'nun yol açtığı başlıca sorun, baş ağrısı. Cihazı birkaç saat kullanan kişiler, aşırı derecede baş ağrısı yaşadıklarını söylüyorlar. Ayrıca gözlerde kanlanma ve yorgunluk hissiyatı da sık sık dile getirilen hususlar arasında yer alıyor. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü karma gerçeklik başlığı kullananlarda genel olarak göz ve kulak sorunları yaşandığı zaten biliniyor.

Apple'ın resmî internet sitesindeki bilgiye göre başlık, 600-650 gram ağırlığında. Bu durum, kullanıcıların boyunlarında yorgunluk hissetmelerine yol açıyor. Tabii işin bir de kayış tarafı var. Cihazın başınıza sıkı sıkı tutturulmak zorunda olması, ekstra rahatsızlık sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Küçük burunlu bireyler, başlığın ister istemez kaydığını, içeriye ışık girdiğini ve bunun da konforu azalttığını söylüyorlar.

Apple Vision Pro'yu iade edeceğini söyleyen bazı kullanıcıların, sosyal medyadaki paylaşımları:

Bu hafta bir Apple Vision Pro satın aldım ama ne yazık ki iade etmek zorundayım.



Bende şiddetli bir baş ağrısı ve bulantı yarattı ama bunun Vision Pro'nun hatası olduğunu düşünmüyorum.



Şaşı olarak doğdum ve 2 yaşımdayken bunu "kozmetik olarak" düzeltmek için ameliyat oldum. Aynı anda yalnızca tek gözümü kullanabiliyorum.



Yani onu taktığımda aşırı duyusal hassasiyet oluştu ve video izlemek kadar basit bir şeye gerçekten odaklanamadım.



Belki gelecek bana göre değil?

Ne kadar sıkıcı bir gün. İnanamıyorum ama Vision Pro'yu iade ettim. Giymek çok rahatsız edici ve gözlerimi yoruyor. Bu açıkça gelecek. Sihir gibi çalışıyor. Ancak fiziksel ödünleşimler şu anda benim için buna değmez. Bu konfor sorunlarını çözeceklerini varsayarak bir sonraki sefere geri döneceğim.

parkerortolani: Sağ gözümde büyük, kanlı bir leke oluştu. Teşekkürler Vision Pro!



matthewcassinelli: Dün gece sağ gözümde gözle görülür bir kızarıklık oluştu ve buna dikkat edeceğim

Muhtemelen şimdiye kadar denediğim en akıllara durgunluk veren teknoloji parçası olan Vision Pro'yu iade etmek için sabırsızlanıyorum.



10 dakikalık kullanımdan sonra bu baş ağrılarıyla baş edemiyorum.

Apple Vision Pro'mu kutusundan çıkarıp kullandıktan iki saat sonra tekrar kutuya koyup iade etmeye karar verdim. Oldukça havalı ama içinde onu saklamamı garanti edecek kadar sık ​​kullanacağım hiçbir şey yok.