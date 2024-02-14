Apple Vision Pro'yu deneyen Meta patronu Mark Zuckerberg, Apple'ın karma gerçeklik başlığı ile kendi karma gerçeklik başlığı Quest 3'ü kıyasladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde sadece Vision Pro ile gündemde. Şirketin karma gerçeklik başlığı, bir tek ABD pazarında piyasaya sürülmüş olsa da dünyanın dört bir yanında ilgi gördü. Hâl böyle olunca Vision Pro ile yaşanan deneyimler, herkes için merak konusu oldu.

Karma gerçeklik başlıkları dediğimiz zaman akla gelen ilk isimlerden biri Meta. Zira şirket, yıllardır "Quest" isimli başlıklarını satıyor. İşte şimdi, Vision Pro ile Meta Quest 3'ü karşı karşıya getiren, taraflı bir gelişme yaşandı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple Vision Pro'yu denedikten sonra rakip başlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mark Zuckerberg, Meta Quest 3'ün daha iyi olduğunu söyledi: Kendince bazı sebepler sundu

Resmî Instagram hesabından bir video paylaşan ve bu videoda Apple Vision Pro ile Meta Quest 3 arasındaki farkları açıklayan Zuckerberg, kendi ürünlerinin daha iyi olduğunu söyledi. "Quest'in sadece daha iyi bir fiyata sahip olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda Quest'in daha iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum." diyen Mark Zuckerberg, neden böyle düşündüğünü de anlattı.

Meta patronuna göre Quest 3'ün Apple Vision Pro'yu geçtiği konuların başında, ağırlık geliyor. Zuckerberg, Quest 3'ün Vision Pro'dan 120 gram daha hafif olduğunu, bunun da kullanılabilirliği artırdığını söyledi. Zuckerberg, kablolu pil paketinin olmamasını ve daha geniş görüş açısını da Quest 3'ün hanesine artı olarak yazdı.

Mark Zuckerberg, Vision Pro'nun bazı özelliklerini sevdi!

Zuckerberg'e göre bir karma gerçeklik başlığında el kumandası olması daha iyi bir şey. Ancak Apple'ın kumanda yerine tercih ettiği göz takip sistemine bayıldığını aktaran iş insanı, bu özelliğin Quest başlıklarda yeniden var olacağını ifade etti. Ayrıca Zuckerberg, Quest'in Vision Pro'ya kıyasla çok daha iyi bir içerik kütüphanesine sahip olduğunu belirtti. Ancak Zuckerberg'e göre iş eğlence olduğunda Vision Pro, daha iyi bir cihaz.

Hak verirsiniz ki Mark Zuckerberg, para kazandığı bir cihaz ile rakip firmaya ait bir cihazı kıyaslarken, çok da tarafsız olamaz. Ancak yapılan açıklamalara baktığımızda daha somut bilgiler aktarıldığını görüyoruz. Bu da Apple Vision Pro'nun, Mark Zuckerberg'i etkilemeyi başardığının açık bir göstergesi.

Mark Zuckerberg'in Instagram'daki paylaşımını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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