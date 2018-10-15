Apple Watch Series 4'ün Yeni Reklamları Yayınlandı

Apple, Watch Series 4 akıllı saatinin en çok kullanılan spor ve acil durum özellikleriyle alakalı yeni reklamlar yayınladı.

Apple’ın yeni Watch Series 4 cihazı, eğer 65 veya daha üstü bir yaştaysanız ECG özelliği ve düşüş algılama özelliği sayesinde adeta bir hayat kurtarıcı olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi, cihazın yeni sahiplerinin çoğu Series 4’ün Series 3’e kıyasla ne kadar daha fazla ekran alanına sahip olduğuna dikkat edecek ve genelde antrenman takibi ve acil SOS fonksiyonlarını kullanacaklar.

Apple, bu sebepten olacak ki bu iki özelliğin nasıl kullanıldığını detaylandırdığı reklam videoları yayınladı. ECG özelliği, bir özellik güncellemesiyle birlikte gelecek. Düşüş algılama özelliği de zaten kendisini adıyla açıklayan bir özellik. Apple Watch Series 4’ün otomatik antrenman algılama özelliğine sahip olduğu düşünülünce -buna dağcılık ve yoga gibi yeni sporlar da dâhil- bu seçeneğin nasıl kullanılacağını birinci ağızdan öğrenmek iyi olacaktır. Aynı zamanda koşucular için tempo, yeni tempo uyarları gibi gelişmiş özellikler de mevcut.

Kullanışlılığını birçok kez kanıtlamış olan acil SOS özelliği; ailenizi, arkadaşlarınızı veya yetkili birimleri uyarmanızı gerektirebilecek bir sorunla karşılaşmanız ihtimaline karşı muhtemelen Apple Watch’ınızda öğrenmeniz gereken en önemli özellik.