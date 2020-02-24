En çok satan akıllı saatlerden biri olan Apple Watch ile ilgili yeni tasarım ortaya çıktı. Yayınlanan bir videoya göre Apple Watch Series 6 modeli dairesel şekle sahip olabilir ancak tasarımla ilgili Apple'dan doğrulama gelmedi.

Apple Watch, her yıl yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 5 modeli ile büyük beğeni toplayan şirket, bu yıl Apple Watch Series 6’yı piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor.

Apple Watch Series 6 akıllı saatinin tasarımıyla ilgili bazı görüntüler de gelmeye başladı. Phone Industry adlı bir YouTube kanalının paylaştığı videoda, Apple Watch Series 6’nın dairesel bir şekle sahip olduğu görülüyor. Apple Watch Series 5’in ise köşeli bir tasarımı vardı.

Apple Watch Series 6’ya dairesel tasarım:

Söz konusu video, yeni akıllı saatin kullanıcı arayüzü ve kordonu ile ilgili detayları da içeriyor. Görüntülerde Apple’ın microLED ekran kullanabileceği bilgisi yer alıyor. Aynı zamanda dokunma ve ışık sensörleri içeren Digital Crown düğmesi daha kompakt bir şekilde sunulabilir.

Bilindiği üzere mevcut Apple Watch’larda yer alan Digital Crown’lar, yani yan düğmeler, mekanik bir yapıda fakat Apple’ın gelecek nesil akıllı saatlerine entegre etmek istediği Digital Crown, hareket etmeyecek. Kullanıcının hareketini algılamak için bir sensör kullanacak olan düğme, çok daha sezgisel bir yapıya kavuşacak.

Apple Watch Series 6’da farklı renk seçenekleri gelebilir:





Hermes sürümünün yer aldığı videoda; altın, siyah, mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere çeşitli renkler mevcut. Tasarımda kordonları çıkarmak için de düğmeler bulunmuyor. Yine de Apple, bu işi dairesel bir Apple Watch kasayla yapmanın yolunu bulabilir. Öte yandan 48 saatlik bir batarya ömrünün de Apple Watch Series 6 ile gelmesi bekleniyor.

Elbette Apple’ın, Apple Watch Series 6 modelinde ya da gelecek modellerde, YouTube videosunda yer alan tasarımı kullanacağına dair bir kesinlik yok. Apple Watch Series 6 ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.