Google'ın ve Meta'nın izinden giden Apple, reklam işinden kazandığı parayı artırmak için yapay zekâ araçlarını kullanmayı hedefliyor.

Apple, 7 milyar dolarlık reklam kanadını daha da güçlendirmek için yapay zekâdan destek almaya hazırlanıyor. Yakın zamanda başlayan testlerde, küçük bir reklamveren grubunun reklamlarının Apple App Store'da nereye yerleştirileceği otomatik olarak belirleniyor. Bu anlamda özellik, Google'ın Performance Max ve Meta'nın Advantage+ özellikleri ile benzer şekilde çalışıyor.

Reklamların yerlerine yapay zekâ karar veriyor

Şu anda Apple'ın reklam formatında dört tür reklam var: arama yaparken çıkan reklamlar, arama sonuç sayfasında çıkan reklamlar, "Bunları da beğenebilirsiniz" kısmındaki reklamlar ve "Bugün" başlığı altındaki reklamlar. Yeni reklam kampanyası modelinde reklamverenler, reklamın yerini seçmekle uğraşmayacaklar. Onun yerine bütçelerini ve satın alma başı maliyet hedeflerini, hedef kitlelerini ve ulaşmak istedikleri ülkeyi seçecekler. Sonrasında yapay zekâ, firmanın reklamlarını dört formattan birinde mağazaya yerleştirecek.

Her ne kadar Apple bu özelliği nasıl geliştirebileceklerini anlamak için test ettiklerini söylese de konuya yakın olan kaynaklara göre özellik, önümüzdeki aylardan itibaren hayatımıza girmiş olacak. Apple ise henüz konuyla ilgili olarak resmî bir açıklama yapmadı. Firmanın bu tarafta çalışmaya başlaması ise hiç şaşırtıcı değil.

Hem Google hem de Meta, kendi yapay zekâ reklam programlarından oldukça memnun ve her iki firma da bu programları büyümelerinde önemli araçlar arasında görüyor. Yine de bazı reklamverenler, yapay zekânın ne kadar becerikli olduğu konusunda şüphelere sahipler çünkü firmalar tam rakamları paylaşmıyor. Öncelikle mobil uygulama mağazasında bu özelliği kullanacak olan Apple'ın, tatmin edici sonuçlar alması durumunda diğer platformlarda da benzer bir yol izlemesine kesin gözüyle bakılıyor.