Apple'ın yeni almış olduğu bir kamera patenti, insan gözünün dinamik aralığına yaklaşan yeni bir sensörün üretimine ışık tutuyor olabilir.

Apple, gelecekteki iPhone’larda kullanmak üzere, görüntü kalitesinde çığır açacak bir kamera sensörü üzerinde çalışıyor. Yeni patentlerine göre bu sensör, profesyonel sinema kameralarının seviyesine yaklaşan, hatta bazılarını aşan bir “dinamik aralık” sunabilir.

Dinamik aralık, bir kameranın aynı anda hem çok parlak hem de çok karanlık alanları ne kadar detayla yakalayabildiğini gösteren bir ölçü. “Durak” (stop) adı verilen birimlerle ifade ediliyor. Her durak, ışığın iki kat artması ya da yarıya inmesi demek. Yeni patentte Apple, tam 20 duraklık bir aralık vaat ediyor. Bu, insan gözünün görebildiğine çok yakın ve sinema dünyasının en prestijli kameralarından ARRI ALEXA 35’i bile geride bırakabilecek bir seviye.

Mevcut iPhone'ların dinamik aralık seviyesi ne kadar?

iPhone 15 Pro Max’in dinamik aralığı resmî olarak açıklanmasa da bağımsız testlere göre yaklaşık 11-13 durak civarında. Bu, gayet iyi bir seviye ancak Apple’ın hedeflediği 20 durakla kıyaslandığında daha çok yolu var.

Yeni sensör bu seviyeye ulaştığında iPhone’lar hem gündüz hem gece ışıklarını kayıpsız şekilde kaydedebilecek. Üstelik detayları bozmadan, gürültü (yani karıncalanma) olmadan.

Apple bunu nasıl başarıyor?

Patentteki teknoloji, sensörü iki ayrı katmana bölüyor:

Sensör kısmı, ışığı yakalayıp özel bir analog sistemle işliyor.

İşlemci kısmı, anında gürültüyü yok ediyor ve veriyi düzenliyor.

Her pikselin kendi mini “hafızası” ve gürültü önleyicisi var. Bu da “çektikten sonra düzeltme” ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Apple bunu, daha basit bir 3 transistörlü yapı (3T) ile yapmayı planlıyor, ki bu teknik genelde daha az tercih edilen bir yöntem.

Apple bu sensörü gerçekten üretebilirse neler değişir?

Apple için bu şimdilik patentten ibaret ama bu sensör bir gün hayata geçirilirse şu ana dek bildiğimiz kamera sistemleri açısından yeni bir çağın başlangıcına şahitlik edebiliriz. Kullanım alanlarında toparlamak gerekirse:

Mobil cihazlarla sinema kalitesinde çekim mümkün olabilir.

AR/VR gözlüklerde daha gerçekçi görüntüler sunulabilir.

YouTube, TikTok gibi platformlarda HDR içerikler standart hâle gelebilir.

Profesyonel kameraların yerine geçebilecek incecik ama güçlü cihazlar ortaya çıkabilir.

Her ne kadar heyecan verici olsa da bu sadece bir patent. Apple, daha önceden de pek çok teknolojiyi patentleyip birçoğunu hayata geçirmemişti. Yani bu sensörün yakın zamanda bir iPhone’a gelmesini beklemeyin. Yine de Apple’ın donanım konusundaki hırsını ve sinema dünyasına olan ilgisini görmek, gelecekte neler olabileceğine dair umut veriyor.