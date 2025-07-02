Xiaomi'nin Apple'ın iOS 26'yla getireceği Liquid Glass tasarımından ilham alan bir tasarım sunacağı iddia edildi. Yeni tasarım, HyperOS 3 iel Xiaomi telefonlara gelebilir.

Apple, geçen ay iPhone’lara gelecek yeni güncelleme iOS 26’yı tanıtmıştı. Son yılların en büyük tasarım değişikliklerinden birini yapacak olan bu sürüm, “Liquid Glass” ismi verilen, cam benzeri bir tasarımla geliyordu. Şimdi ise Android tarafında da benzer bir yaklaşım görmeye başlayacağımız öne sürüldü.

Telefonlar hakkında güvenilir iddialar ortaya atmasıyla bilinen Digital Chat Station’ın yaptığı paylaşıma göre Xiaomi, HyperOS 3.0 (HyperOS 26 ismini de alabilir) işletim sistemi arayüzünde Apple’ın Liquid Glass tasarımından ilham alan bir tasarım benimseyebilir.

Apple’ınkine göre çok daha okunabilir olacak

Digital Chat Station, yakın zamanda yeni HyperOS sürümünün erken bir versiyonuna erişim sağlayabildiğini belirtti. Aktardığına göre bu sürüm, Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı cam benzeri tasarımından büyük oranda ilham almış. Ancak arada farklar olduğunu da sözlerine eklemeden geçmemiş.

İddiaya göre HyperOS’teki tasarım Apple’ınkine göre çok daha net ve okunabilir şekilde tasarlanmış. Sızıntı kaynağı, Xiaomi’nin Apple’ınki kadar “radikal” bir değişiklik yapmadığını söylüyor. Maalesef herhangi bir ekran görüntüsü yok. Sadece elimizde daha önce sızan ekran görüntüleri var. Burada sadece Digital Chat Station’ın gördüklerine inanmak zorundayız. Doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz. Xiaomi’nin HyperOS 3’ün ismini Apple gibi HyperOS 26 yapmayı düşündüğünü görmüştük. Bu yüzden Liquid Glass benzeri bir tasarım da şaşırtıcı olmaz.

*Daha önce sızan ekran görüntülerinden biri

Yeni HyperOS hakkında şimdiye kadar sızan bilgilere göre ana ekran, kontrol merkezi, uygulama logoları gibi birçok alanda değişiklikler yapılacak. Daha önce sızan ekran görüntülerinde transparan arama çubuğunu görebiliyoruz. Bu da Liquid Glass benzeri bir tasarımın habercisi olabilir. Daha fazla detay paylaşıldığında sizlere aktaracağız.