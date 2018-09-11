Apple, Hangi 5 Android Özelliğini Kullanmalı?

Yarın duyurulacak yeni iPhone'larda bulunması gerektiğini düşündüğümüz 5 Android özelliğini listeledik.

Yarın duyurulacak iPhone'lardan birinin 5.8 inç, diğerinin ise 6.5 inç gibi oldukça büyük ekranlarla çıkış yapacağı düşünülüyor. Apple’ın, büyük ve parlak ekranlı olan Android amiral gemilerini geride bırakacak bir telefonu piyasaya süreceğine dair iddialar ise artık kesinliğe kavuşmuş gibi. Apple sadece ekran boyutunu büyütmek yerine birkaç Android özelliğinden de kopya çekerse, ortaya diğer tüm akıllı telefonları geride bırakacak bir cihaz çıkacaktır.

İşte piyasayı sallamak için Apple’ın Android’ten alması gereken 5 farklı özellik:

1. Her Zaman Açık (Always-on) Ekran Modu

Apple’ın her zaman en iyi LCD ekranı kullandığı bir gerçek. Ancak OLED ekranlar ile gelen Always-on modu kullanıcılar için büyük bir kolaylık olduğu için, Apple'ın da OLED ekranlara geçmesi bekleniyor. Bu mod sayesinde telefonu uyandırmadan da tarih, saat ve müzik kontrolü kolaylıkla yapılabiliyor.

2. Arttırılabilir Depolama Alanı

Birçok Android kullanıcısının iPhone’u tercih etmemesinin en büyük sebeplerinden biri de depolama alanı. Daha büyük depolama için çok daha fazla ücret ödemek birçok insana mantıklı gelmiyor. 256 GB büyük bir kapasite ancak istediğin boyutta SD kartı kullanabilmek daha iyi bir fikir gibi geliyor. Gerçi son dönem iPhone'ların 256 GB'lik versiyonları var tabii fakat diğer versiyolara göre sahip olduğu fiyat farkını göz önünde bulundurduğumuzda, SD'nin olması gereken bir özellik olduğunu söylememiz gerekiyor.

3. 120 Hz Ekran

En son çıkan iPad Pro’larda kullanılan 120 Hz ProMotion ekran, gerçekten harika bir hız ve görüntü deneyimi sunuyor. Daha hızlı grafikler, daha akıcı dokunma geri bildirimi gibi özellikler oldukça tatmin edici olabilir. Razer Phone’da olan bu özelliğin iPad’lerde kullanılmış olması, yakında iPhone’lara da geleceğinin göstergesi olabilir mi?

4. Çentik Gizleme

Çentikli ekran, son dönemde çıkan bir akım oldu ancak seveninden daha çok sevmeyeninin olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kullanıcı çentiğin ekranı gereksiz bir şekilde bölüyor olmasından rahatsızlık duyuyor ancak Android cihazlarda çentiğin varlığından rahatsızlık duyuyorsanız, kaldırmanızı sağlayan bir yazılım mevcut. LG G7 ve OnePlus 6 gibi telefonlarda bulunan bu yazılım hilesi ile çentik görünümüyle istediğiniz gibi oynamanız mümkün.

5. Farklı Ekran Modları

Yeni çıkacak iPhone'lardan biri, normal iPhone'ların neredeyse iki katı büyüklüğünde piyasaya çıkacak. Ancak bu büyüklükte ekrana uyarlanabilecek bir iOS sürümü mevcut olmadığı için yeni gelecek olan sürümle yatay ekran modunun açılacağı düşünülüyor. Bununla birlikte; çoklu ekran kullanımı, iç içe geçmiş ekran (Picture-in-Picture) gibi uygulamaların da gelmesi bekleniyor.

Samsung ve Huawei'de olan bilgisayar modu (örneğin DeX) gibi bir uygulamanın iPhone'larda kullanılması, cepte küçük bir Mac taşıyormuş hissiyatı verecektir.