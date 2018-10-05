Aquaman Filminin Heyecan Yaratan Fragmanı Yayınlandı

Aquaman ile ilgili son zamanlarda yeni içerik ve fragmanları görmeye bir miktar alışmış durumdayız. Ülkemiz için 27 Aralık'ta vizyona girecek filmle alakalı geçtiğimiz günlerde yeni bir fragman yayınlandı.

Kendisini Justice League aracılığı ile yakından tanıdığımız Aquaman filminin yeni fragmanı yayınlandı, bu fragman Aquaman için kendi hikayesine sahip ilk filminin detaylarını da içeriyor. Yayınlanan fragmanlardan ilki bize filmin su altı ve su üstü taraflarının ikisi için de büyük alanlar ayrıldığını gösteriyordu. Ancak bu son fragman genel manada filmin ana kalbi sayılabilecek konusu ve hikayesi anlamında daha fazla fikir veriyor.

Bu fragman ile Jason Momoa liderliğindeki bu filme şimdilik en detaylı şekilde bakmamıza olanak sunuluyor. Fragman bize temel başlangıç öyküsünden başlayarak Aralık ayında neler bekleyeceğimizi de açıklıyor. Aquaman yani Arthur Curry, Atlantis kraliçesinin oğlu ve hükümdarlığın mirasçısı. Mera ile birlikte Atlantis'in farklı krallıklarını bir araya getirmeye çalışan Aquaman bu yolda pek çok düşmanla karşılaşacaktır.

160 milyon dolar bütçe ayrılan Aquaman, oldukça etkileyici bir yapım olacak gibi görünüyor. Filmin ülkemiz için vizyona girme tarihi ise 27 Aralık. Daha fazla uzatmadan sizleri Aquaman filmine ait yeni fragmanla başbaşa bırakalım: