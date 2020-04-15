İlk olarak 10 Mart’ta ülkemizde kendini göstermeye başlayan koronavirüs sebebiyle ülke genelinde ilkokuldan üniversite düzeyine kadar tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verilmişti. Verilen aranın telafisiyle ilgili düzenleme meclise sunuldu ve genel kurulda kabul edildi. Telafi sürecinde okulların kapanacağı iddia edilse de bu iddia Bakan Selçuk tarafından yalanlandı.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, kısa bir süre içerisinde tüm dünya geneline yayılmıştı. Virüs, açıklanan resmi rakamlara göre 2 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 133 bini aştı.

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart tarihinde tespit edilmişti. Geçen 1 aylık bu süre içerisinde vaka sayısı 69 bine, hayatını kaybedenlerin sayısıysa bin 500'e ulaştı. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günü takip eden kısa zaman dilimi içerisinde eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Güncelleme: Bakan Selçuk'tan açıklama:

İlk virüs vakasının tespit edilmesi sonrası devlet yetkilileri koronavirüs zirvesi düzenlenmişti. Düzenlenen toplantı sonrasında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiği duyurulmuştu. Daha sonra eğitime verilen aranın uzatıldığı açıklanmıştı.

Eğitime verilen bu aranın uzatılması, kafalarda telafi eğitiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Bu soru işaretlerini gidermek için salgın nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin bir düzenleme hazırlandı ve bu düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemede "Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda açılır; meslek Yüksek Okullarının öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacaktır; araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilecek için sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını aşmamak gerekir; açık öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemeleri ve her dönem başında kayıtları yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeye göre telafi eğitimleri yaz döneminde yapılacak, öğretmenlerin izinleri bu tür durumlarda bir aydan az olamayacak. Öğretmenler, normal durumlarda yaz tatili içerisinde 2 ay izinli olacaklar.