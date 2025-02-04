Geçtiğimiz aylarda internette verilen ilanlarla ilgili önemli bir değişiklik geleceği duyurulmuştu. Taşıt ilanı vereceklerin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yetki doğrulaması yapması gerekecekti.
Yeni uygulama, bugün itibarıyla resmen devreye alındı. Bakanlık, 1 Nisan’a kadar işletmecilere geçiş süresi tanınacağını ifade etti.
1 Nisan’dan sonra yetki belgesi bulunmayan araba ilanı veremeyecek
Belirlenen 1 Nisan tarihine kadar geçişini yapmayan oto galeri işletmecileri, eğer yetki belgesi almadılarsa Sahibinden gibi platformlardan ilan veremeyecek. Yetkilendirme işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Bakanlık, bu uygulamanın sahte ve aldatıcı ilanların önüne geçeceğini düşünüyor. Bu tarz ilan sitelerinde insanları dolandırmaya çalışanlar tarafından birçok sahte ilan açılabiliyordu. Yeni uygulama, kimlik doğrulama ve yetki belgesini zorunlu kılarak hem kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçecek hem de kimliği belli olmayan kişilerin ilan vermesini engelleyecek.