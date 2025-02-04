Ticaret Bakanlığının araç alım satımlarına getirdiği yeni uygulama devreye alındı. Artık işletmecilerin, elektronik ilan vermeleri için yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Geçtiğimiz aylarda internette verilen ilanlarla ilgili önemli bir değişiklik geleceği duyurulmuştu. Taşıt ilanı vereceklerin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yetki doğrulaması yapması gerekecekti.

Yeni uygulama, bugün itibarıyla resmen devreye alındı. Bakanlık, 1 Nisan’a kadar işletmecilere geçiş süresi tanınacağını ifade etti.

1 Nisan’dan sonra yetki belgesi bulunmayan araba ilanı veremeyecek

Belirlenen 1 Nisan tarihine kadar geçişini yapmayan oto galeri işletmecileri, eğer yetki belgesi almadılarsa Sahibinden gibi platformlardan ilan veremeyecek. Yetkilendirme işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık, bu uygulamanın sahte ve aldatıcı ilanların önüne geçeceğini düşünüyor. Bu tarz ilan sitelerinde insanları dolandırmaya çalışanlar tarafından birçok sahte ilan açılabiliyordu. Yeni uygulama, kimlik doğrulama ve yetki belgesini zorunlu kılarak hem kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçecek hem de kimliği belli olmayan kişilerin ilan vermesini engelleyecek.