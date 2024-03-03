Profesyonel bir sürüş, yarış ve askerî sürücü antrenörü olan Keith Watts, tehlikeli bir durumdan arabayla güvenli bir şekilde kaçmak için bazı tüyolar veriyor. Biz de hem Watts’ın tüyolarını hem de başka taktikleri inceleyeceğiz.

Hatırlatmakta fayda var, bu yöntemlerin birçoğu riskli ve yasal olmayan sürüş teknikleri barındırıyor olabilir. Bu yüzden gerçekten hayati bir durumla karşı karşıya kalmadığınız sürece denememeniz gerekir.

Özellikle Amerikan aksiyon filmlerinden görmeye alışık olduğumuz bu yöntemlerin neler olduğuna ve nasıl uygulandıklarına bir göz atalım.

İlk yöntem: "J dönüşü" ya da "ters 180"

“J dönüşü” ya da “ters 180” olarak adlandırılan bu yöntemde, önünüz tamamen dolu olsa da arkanızda “J dönüşü” yapabilecek yer varsa hayat kurtarıcı olabiliyor.

Yöntemi uygulamak için önce tamamen durmanız, sonra geri vitese geçmeniz, hızlı bir şekilde geri girmeniz, manevrayı yapacağınız yeri bulmanız, direksiyonu bir defa çevirmeniz ve en sonunda ters yöne gitmeniz ve ayağınızı gazdan çekmeniz gerekir. Bu şekilde kafanızda tam oturmadıysa yukarıdaki videodan da görebilirsiniz.

"J dönüşü" yapamayacak bir alandaysanız diğer seçenek: Yüksek hızda geri gitmek.

Eğer çevreniz J dönüşü yapmaya uygun değile, çok dar bir alandaysanız yapabileceğiniz en iyi şey, yüksek hızda geri gitmek olabilir.

Bir aracın yüksek hızda hareket ettirilmesinin çok düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Fren yapılamayacağı için kusursuz bir dönüş olmalı. Bu nedenle buradaki püf nokta; sürücünün, direksiyonu çok yumuşak ve kontrollü bir şekilde tutarak yüksek hızda geri geri gitme hareketini tamamlaması.

Diğer bir yöntem ise sapma manevrası.

Sapma manevrası, belalı bir tip olmasanız da herhangi bir tehlikeden kurtulmak için günlük hayatta kullanabileceğiniz bir yöntem. Örneğin bir yük kamyonunun arkasından bir ağırlık düşerse ondan sapma manevrası ile kurtulabilirsiniz.

Bu manevra, hızlanmak ya da yavaşlamaktan ziyade yön değiştirmekle ilgili. Bu yüzden manevrayı yapacak kişi frene basmaktan ya da hızını artırmaktan kaçınmalı.

Barikatları aşmaya ne dersiniz?

Örneğin eğer arkanızda “siyah takım elbiseli ve siyah camlı arabalara sahip adamlar” varsa ve barikatları aşmanız gerekiyorsa hızınızı uygun bir şekilde ayarlamanız gerekir. Saatte 65 km hızdan fazlasını yaparsanız daha büyük kazalara yol açabilirsiniz. Peki barikatlar nasıl aşılır?

Önümüzde bir araba olduğunu düşünelim. Hızınızı ayarladıktan sonra ön farınızı, arabanın tekerine göre hizalamanız gerekir. Ardından araca yaklaştığınızda gaza mümkün olduğunca sert basıp barikatı savurarak aşmış olursunuz.

Viraj alırken frenleme de yapılabilir.

“Trail braking” adı verilen bu yöntemde, viraja hızlı bir şekilde girilir ve viraj alırken frenleme yapılır. Amacı ise ağırlığın arkadan öne aktarılarak ön lastiklerin yere doğru itilmesi ve araca daha fazla direksiyon tutuşu sağlanması. Bu yöntem de aksiyon filmlerinden tanıdık gelmiş olmalı.

Yapılışı ise tam olarak şu şekilde: Viraja yaklaştığınızda frene giderek daha sert basın. Dönmeye başlamadan önce hızı güvenli bir seviyeye düşürün ve dönmeye başlayın. Araba yeterince döndüğünde ise freni bırakın.

Umarız bu yöntemlerin hiçbirini gerçek hayatta kullanmanız gerekmez...

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