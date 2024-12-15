Köpekler Neden Kuyruklarını Dakikalarca Hiç Durmadan Kovalarlar? Sebepleri Sizi Epey Şaşırtacak!

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Köpeklerin kuyruklarını kovaladıklarına mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Hatta köpekler bazen bu hareketi öylesine fazla yaparlar ki, birazdan başı dönüp düşecek diye düşünürüz.

"Peki köpekler neden kuyruklarını kovalarlar?" "Bu davranış, özellikle yavru köpeklerde neden daha yaygındır?"

Gelin, soruların cevaplarını verelim.

Yavrular ve henüz küçük yaşlarda olan köpekler, kendi kuyruklarını eğlenmek amaçlı kovalayabilir.

köpek

Özellikle yavru köpekler, kuyruklarının aslında kendi vücutlarının bir parçası olduğunun henüz farkında olmayabilirler. Bir diğer neden, can sıkıntısı olabilir. Köpekler, uzun süre yalnız bırakıldığında ve dışarıda gerekli egzersizi yapmadıklarında, kendilerini sakinleştirmek için kuyruklarını kovayalabilirler.

Yine onlar, bu hareketleriyle ilgi çekmek istiyor da olabilirler. Özellikle bir köpek, bu hareketi yaptığı esnada ödüllendirildiyse, kuyruk kovalamayı tekrar tekrar yaparak yeniden ödüllendirileceğini düşünüyor olabilir. Bu ödül, bir mama veya güzel bir söz olabilir.

Ayrıca bazı köpek ırkları, kuyruklarını kovalamaya oldukça yatkındır.

köpek

Örneğin Alman çoban köpekleri ve Bull terrierler, kuyruk kovalama gibi zorlayıcı davranışlara olan yatkınlıkları ile tanınırlar. 

Öte yandan bazı fiziksel rahatsızlıklar da kuyruk kovalama ile bağlantılı olabilir. Örneğin kuyrukta yaralanma, pireler sebebiyle kaşıntı, bağırsak parazitleri veya gıda alerjileri, bir köpeğin kuyruğunu yalamasına, ısırmasına ve kovalamasına neden olabilir.

Son olarak bu davranış, köpeklerde obsesif-kompulsif bozukluk olarak bilinen bir nörolojik rahatsızlıkla da ilişkili olabilir. Bu noktada en iyi çözüm, veterinere danışmak ve köpeğinizin hangi sebeple kuyruğunu kovaladığını bulmaya çalışmak olacaktır.

Kaynaklar: Live Science, WebMD

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