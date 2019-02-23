Uygulama geliştiricilerinin, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği 7 Android uygulamaya gelin birlikte göz atalım.

Otomobil üreticileri, ürettikleri araçlarda kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için birçok detay üzerinde çalışıyor olsa da araçlara eklenen özellikler, günlük kullanımda kimi zaman ihtiyaçlarımızı karşılayamayabiliyor. Tam da bu anlarda imdadınıza yetişecek mobil uygulamaları sizler için seçtiğimiz listemizdeki uygulamaların tamamını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İşte araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak 7 Android uygulama.

1. Drivvo – Araç Yönetimi

Sürücülerin, aracın tüm masraflarını takip edebilmesi için geliştirilen Drivvo, yakıt kullanımı ve aracın bakımları hakkında detaylı raporlar sunabiliyor. Birden çok araç için de kullanılabilen uygulamayla, ihtiyaç halinde çevrenizdeki benzin istasyonlarını da görebilirsiniz. Tahmini olarak ne zaman yakıt almanız gerektiğini de görebileceğiniz Drivvo’yu aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. EOBD Facile – Arıza Tespit Uygulaması

Aracınızdaki OBD2 bağlantı noktasına bağlanan Wi-Fi ya da Bluetooth uyumlu bir ELM327 okuyucu sayesinde, aracınızın arıza durumunu görmenizi sağlayan EOBD Facile; Renault, Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Ford, Audi, Volkswagen, Skoda, Fiat, Alfa Romeo gibi ünlü otomotiv üreticilerine ait otomobiller ile tam uyum içinde çalışıyor. Piyasada 25 TL civarında bir etiket fiyatıyla bulabileceğiniz ELM327 okuyucuyla birlikte harikalar yaratacak Türkçe dil desteği de bulunan arıza tespit uygulamasını, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

3. Drivemode: Sürüş Arayüzü

Sürüş sırasında SMS, Facebook ve WhatsApp mesajlarınızı sesinizle yazdırdığınız metinler ile yanıtlayabilmenizi sağlayan Drivemode, navigasyonu kullanırken diğer uygulamalarınızı da çalıştırabilmenize olanak tanıyor. Arabadayken telefon görüşmelerinizi de kolaylaştıran uygulamada Türkçe dil desteği de bulunuyor. Spotify ve benzer müzik platformlarıyla uyumlu olarak çalışabilen Drivemode’u aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

4. OtoParlat

Aracınızı temizletmek için araba yıkama merkezlerine gitmeye gerek kalmadan işinizi kolayca halletmenizi sağlayan uygulamada, belirteceğiniz adrese yönlendirilen OtoParlat çalışanı aracınızı susuz olarak temizleyip size teslim ediyor. Uygulama henüz İstanbul’un belli bölgelerinde hizmet verse de yaygınlaşmasıyla birlikte sürücülerin hayatını oldukça kolaylaştıracak. Otomobil dışında motorsiklet temizleme hizmeti de sunan OtoParlat’ı, aşağıdaki bağlantıdan tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5. Sürüo - Sürücü Asistanı

Türkiye’deki araç sürücüleri için geliştirilen Sürüo, içerisinde barındırdığı birçok kullanışlı özellikle vazgeçilmezlerinizden biri olabilir. Akaryakıt firmalarına göre yakıt fiyatlarını görebileceğiniz uygulama ile hız istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görebilir ve hız koridorunda ceza yememek için gişeden çıkmanız gereken en erken zamanı hesaplayabilirsiniz. Motorlu taşıtlar verginizi de hesaplayabileceğiniz uygulama ile otoyollarda hız limitlerini de anlık olarak görmeniz mümkün. Tamamen Türkçe olan Sürüo’yu aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

6. PlugShare

Elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonu bulma sorununu ortadan kaldıracak PlugShare, bulunduğunuz bölgedeki şarj istasyonlarını ve tiplerini size gösteren bir uygulama. Harita üzerinden istasyon seçimi yapabileceğiniz gibi istediğiniz konumu girerek arama yapabileceğiniz uygulamada, istasyona giden yolun trafik durumunu da görüntülemeniz mümkün. Henüz Türkçe dil desteği bulunmayan fakat elektrikli araç sahipleri için oldukça yararlı olan PlugShare’i aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

7. Ücretsiz Park Yeri

Artan araç sayısıyla birlikte park yeri bulmak artık büyük bir problem. Bu probleme odaklanan Ücretsiz Park Yeri isimli uygulamayla şehrinizdeki ücretli ve ücretsiz otoparkları görüntüleyebilir ve eğer seçtiğiniz otoparkın ücret tarifesi sistemde kayıtlıysa park yeri ücretlerini öğrenebilirsiniz. Seçeceğiniz park yerine direkt olarak yol tarifi de alabileceğiniz uygulamada, harita üzerinden seçim yapabileceğiniz gibi istediğiniz konum için de arama yapabilirsiniz. Türkçe dil desteği de bulunan Ücretsiz Park Yeri uygulamasını, aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Otomobil sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak Android uygulamaları derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Siz de işinize en çok yarayan otomobil uygulamalarını bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Ücretsiz mobil uygulamaları sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)