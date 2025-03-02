Soğuk ve karlı günlerin en büyük problemi, arabaların ön camlarının buzlanması öyle değil mi? Bu buzu çözdürmeden yola çıkmak elbette imkânsız. Ancak size vereceğimiz birkaç tüyo ile bu problemin üstesinden saniyeler içerisinde gelebilirsiniz.

Bunun için hâlihazırda bildiğimiz yöntemler ve kullandığımız yöntemler tabii ki var. Fakat size şimdiye dek muhtemelen hiç duymadığınız bir çözümle geliyoruz!

Peki bunun için neler kullanacağız?

Güvenli bir kış sürüşü için, otomobilinizin ön camının kardan ve buzdan arınmış olması gerekiyor.

Ancak içinde bulunduğumuz kış aylarında doğa ile birlikte otomobillerin camları da yoğun bir şekilde kar ve buz ile kaplanıyor. Hâl böyle olunca henüz sürücü koltuğuna oturmadan yaptığımız ilk şey, ön camı buzdan arındırmaya çalışmak oluyor.

Herhangi bir buz çözücü ürün veya buz kazıyıcı elbette işinizi görebilir. Ancak eğer bunlar elinizde yoksa veya daha basit bir yöntem arayışındaysanız, mutfağınızdaki 2 farklı ürün bu problemi saniyeler içerisinde çözebiliyor.

Bu ürünler patates ve soğan!

Hayır hayır, yemek yapmayacağız. Amacımız otomobillerin ön camlarındaki buzu çözdürmek. Donmayı önlemek için veya buzu çözdürmek için bir soğanı ikiye bölüp ön cama sürebilirsiniz.

Soğan, ön camda görünmez bir kalıntı bırakacak. Soğanı sürdükten sonra su veya kar camla temas ettiğinde, o yüzeyde buz oluşumu çok daha zor olacak. Aynı mantık, patates için de geçerli.

Bonus olarak bir tavsiye daha verelim. Otomobillerinizde veya çantanızda limon kolonyası taşıyor olabilirsiniz. Böyle bir problemle karşılaştığınızda, ön cama limon kolonyası sıkarak da buzlanmayı saniyeler içinde kolayca çözdürebilirsiniz.

Bir sonraki otomobil tüyosunda görüşmek üzere!

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