Avantaj mı Dezavantaj mı: Elektrikli Otomobiller Neden Bu Kadar Sessizdir?

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Elektrikli araçlar, içten yanmalı bir motorun aksine petrol ve türevi yakıtlara ihtiyaç duymayarak bunun yerine araçlarda bulunan lityum iyon ve benzeri pillerden oluşan setler vasıtasıyla güç aktarırlar. Peki bu araçların çıkardığı sesler, klasik otomobillere göre nasıl farklılaşır?

Elektrikli otomobillerin sahip olduğu çalışma prensibi, diğerlerine göre bu kadar farklıyken çıkardığı sesler de elbette bariz şekilde farklıdır.

Gelin, elektrikli otomobillerin seslerine daha ayrıntılı bakalım.

Elektrikli otomobillerin ürettiği ses yalnızca mekanik uğultudan ibaret değildir.

ses

Bu ses, güç ve performans iletir. Ayrıca tek vitesli şanzımanlarının ürettiği hızla doğrudan ilişkilidir. Uyarılar da sadece sinyalleri değil, aynı zamanda farkındalığı artıran sesli ipuçlarıdır. 

Elektrikli otomobillerin motor gürültüsü, benzinle çalışan benzerleriyle karşılaştırıldığında daha düzgün bir perde ile karakterize edilir. Çünkü onlardan bir motor gürültüsü duyulmaz. Bu sebeple genel gürültü seviyeleri çok daha düşüktür.

Ancak sesteki bu monotonluk, bir dezavantajdır. Bu otomobillerde hızlanma daha sessizdir ve böylece bazı sürücüler sürüş deneyimlerinde bir geri bildirimle karşılaşamazlar.

Mühendisler ve uzmanlar, elektrikli otomobillerin ses tasarımlarında çeşitli yapay sesler üretir.

ses

Bu sesler bir nevi, kamusal alanlarda güvenliği artırmak için tasarlanmış uyarılar ve ikazlardır. Elektrikli otomobiller, düşük hızlarda neredeyse sessizdir ve bu da yayaları ve bisikletlileri uyarmak için dikkat çekici seslere ihtiyaç duyulmasına sebep olur.

Bu uyarı sesleri, ortam gürültüsünün sessiz bir elektrikli otomobilin yaklaşmasını maskeleyebileceği ortamlarda bir güvenlik görevi görür. 

Yine bu otomobillerdeki hızlanma tonları, yavaşlama mırıltıları ve motor frenleme simülasyonunun birleşimi sürücülere, performans ve tepki verme konusunda işlevsel geri bildirim sağlamayı değil aynı zamanda sürücü ile otomobil arasındaki bir bağlantı hissi uyandırmayı amaçlar. 

Kaynaklar: Vox, Hyundai

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