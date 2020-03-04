Araç Muayene Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafikteki motorlu taşıtların teknik şartlara uyup uymadığının tespiti için yapılan muayene işlemi hayati önem taşıyor. Eğer sizin de bir aracınız varsa ve muayene tarihinin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyorsanız, e-Devlet üzerinden yapmanız gerekenleri aktardık.

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu taşıtların teknik şartlara uyup uymadığını tespit etmek için yapılan ve bu taşıtların yeterliliğini kontrol eden, belirli dönemlerde yapılması zorunlu olan işleme denir. Araca zamanında muayene yaptırmamak büyük problemlere yol açabilecek bir durum olmasının yanı sıra yüksek miktarda ceza ödemenize sebep olabilir.

Yüksek miktarlarda cezalara maruz kalmak veya problemlerle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız ancak aracınızın muayene tarihini bilmiyorsanız, e-devlet üzerinden plaka ile araç muayene sorgulama yapabiliyorsunuz. Araç muayene sorgulaması nasıl yapılır, araç muayenesi önemli mi gibi sorularınıza birazdan cevap vereceğiz.

Araç muayene sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak e-devlet muayene sorgulama sayfasına gidin,

Kimlik doğrulaması için gerekli bilgileri yazarak giriş yapın,

Sorgulama sayfasında araç plaka no ve araç muayene rapor numarasını girin,

Sorgula tuşuna bastıktan sonra detaylara ulaşacaksınız.

Araç muayene sorgulama işlemini yapmak için e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor ve bunun için de bir e-devlet şifresi almanız şart. Eğer daha önce e-devlet şifresi almadıysanız, size en yakın PTT şubesine gidip e-devlet şifresi alabilirsiniz ve TC Kimlik Numaranız ile şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sizlere verdiğimiz linkten giriş yaptıktan sonra sistem sizleri sorgulama sayfasına atıyor. Bu noktada yapmanız gereken tek şey sistemin sizden istemiş olduğu araç plaka no ve araç muayene rapor numarasını girmek ve sorgula tuşuna basmak. Bu adımları tamamladıktan sonra aracınızın muayene olma tarihinin gelip gelmediğini net şekilde anlayabilirsiniz.

Araç muayenesi zorunlu mu?

Araç muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunludur. Trafiğe çıkan motorlu taşıtların yolcu ve trafik güvenliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığını kontrol etmek için yapılan muayeneler, trafiğe çıkan taşıtların kusurlarını gidermeyi ve bu kusurlar nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlemeyi amaçlar.

Araç muayenesi neden önemli?

Araç muayenesi, araçları kullanan şoförlerin ve yolda bulunan yayaların güvenliği için oldukça büyük önem taşır. Çeşitli araçlar için farklı zaman dilimlerinde zorunlu olarak yapılması gereken muayeneler, araçlardaki büyük küçük ayırt etmeksizin tüm kusurları tespit eder ve bunun bir şekilde zararlı olup olmayacağını ölçer. Eğer tehlike yaratarak kişilerin hayatını riske atacak bir durum olursa araçlar muayeneden geçemez ve trafikten men edilir.

Eğer bir araç ağır kusurlu veya emniyetsiz olarak damgalanırsa, araçtaki kusurların giderilmesi için araç sahibine 1 aylık süre verilir. Belirtilen bir aylık dönem içerisindeki en kısa sürede araçtaki kusurların giderilmesi ve aynı il içerisindeki bir muayene istasyonuna götürülmesi gerekmektedir. 1 aylık süre geçmeden muayene istasyonuna götürülen araçların sahiplerinden ücret tahsis edilmez ancak süre geçerse yeniden ücretli genel muayene yaptırılır.

Araç muayene süreleri

Hususi / Resmi otomobiller: İlk üç yaş ve daha sonrasında her iki yılda bir muayene yapılması gerekmektedir.

İlk üç yaş ve daha sonrasında her iki yılda bir muayene yapılması gerekmektedir. Lastik tekerlekli traktör: İlk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilmelidir.

İlk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilmelidir. Diğer motorlu taşıtlar: İlk bir yaş ve daha sonra yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar)

İlk bir yaş ve daha sonra yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar) İki veya üç tekerlekli araçlar: İlk üç yaş ve daha sonrasında her iki yılda bir muayene edilmesi zorunludur.

Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkarsam ceza alır mıyım?

Araç muayenesi zorunlu ve fazlasıyla önemli bir işlem olduğundan ötürü, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak ceza almanıza sebep olacaktır. 2020 yılında yapılan en son değişikliklerle birlikte muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası da artırıldı.

Muayenesiz bir araçla trafiğe çıkarsanız ve yakalanırsanız, tarafınıza 288 TL’lik bir para cezası kesilir ve 10 ceza puanı alırsınız. Bu cezalarla birlikte sürücüye aracını muayeneye götürmesi için maksimum 7 iş günü süre verilir. Eğer bu süre içerisinde aracınızı muayeneye götürmezseniz ve yine denetimlere yakalanırsanız, 598 TL’lik bir ceza ile karşı karşıya kalırsınız, aracınız trafikten men edilir ve en yakın trafik istasyonuna çekici ile gönderilir.

Muayene sonuçları neyi ifade ediyor?

Kusursuz: Araçta kusur yoktur. Bir sonraki muayene süresine kadar trafikte bulunmasında sakınca yoktur.

Araçta kusur yoktur. Bir sonraki muayene süresine kadar trafikte bulunmasında sakınca yoktur. Hafif kusurlu: Trafikte sorun teşkil etmeyecek ölçüde hafif kusurlar bulunmuştur. Bu kusur herhangi bir tehlike yaratmaz ve aracın bir sonraki muayeneye kadar trafikte bulunmasında sakınca yoktur.

Trafikte sorun teşkil etmeyecek ölçüde hafif kusurlar bulunmuştur. Bu kusur herhangi bir tehlike yaratmaz ve aracın bir sonraki muayeneye kadar trafikte bulunmasında sakınca yoktur. Ağır kusurlu: Aracın trafiğe çıkmasına engel olacak kusurlar bulunmuştur. Bu kusurların bir an önce yaptırılması gerekmektedir. 30 gün içerisinde yaptırıp aynı istasyona gitmeniz halinde 1 ücretsiz muayene hakkınız bulunmaktadır.

Araç muayenesi nerede yapılır?

Türkiye’de periyodik araç muayenesini yapabilen yetkili tek kuruluş TÜVTÜRK’tür. Araç muayenesini nerede yaptırmak istediğinizi TÜVTÜRK’ün internet sitesinden veya çağrı merkezinden alacağınız randevu ile seçebilirsiniz. Araç muayenesi randevusu almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.