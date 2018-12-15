Akneler ile Saç Folikülleri Arasında Bir Bağlantı Bulundu

Tam olarak tedavi edilemeyen bir cilt sorunu olan aşırı aknelenmenin etkisini azaltmak için kremler, haplar, bantlar gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor. Yeni yapılan bir genetik araştırmaya göre saç folikülleri bu sorunun çözümünden önemli rol oynuyor.

Bilimdeki ilerlemelerin sonucu olarak farklı sorunlara farklı çözümler üretilebilir hale geldik. Bizde hep “Cildi yağlı ondan oluyor.” şeklinde geçiştirilen aşırı sivilce sorunu da yeni çözümlerden faydalanılan konulardan birisi.

Nature Communications adlı dergide yer alan araştırmada, Profesör Jonathan Barker adlı bilim insanı ve ekibi toplam 26,722 kişiyi inceledi. Bu kişilerden 5,602’si ciddi akne sorunları ile karşılaşan kişilerden seçildi. Bu bireylerden alınan genetik materyali karşılaştıran araştırmacılar toplamda 15 genomun akne sorunu ile ilişkili olduğunu keşfetti. Bu genomların 12'si daha önce hastalıkla ilişkilendirilmemişti. Bu genomların ilişkili oldukları süreç, saç folikül oluşum varyantları. Profesör Barker, bu sorunun daha önce genetik açıdan incelenmediğini ve çalışmalarının önemli bir atılım olduğunu ifade ediyor.

Araştırmacıların bulduğu genetik varyantlar, akne sorunu yaşayanların yaklaşık %22’sinin sorununun nedeni. Yani bu hastalık ile ilişkili daha pek çok gen olması mümkün.İnsanların yüzde 85’i hayatının bir döneminde akne problemi yaşıyor. Hastaların yüzde 20’sinde iz bırakan aknelerin tedavisi için, doğrudan bu genleri hedef alan ilaçlar üretilebilir.

Akne ve sivilceler genel olarak önemsiz görülse de araştırmacılara göre aknelerin duygusal ve psikolojik etkileri depresyon, işsizlik, intihara yatkınlık ve intihar ile bağlantısı var. Ekip, elde ettikleri sonuçları kullanarak akne ve sivilce tedavisinde daha az yan etkisi olan, daha etkili ilaçlar geliştirmek istiyor.