Arçelik, LG'ye Patent İhlali Davası Açtı

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren beyaz eşya üreticisi Arçelik, çamaşır makineleri için geliştirdiği "Direct Drive" teknolojisini lisanssız olarak kullandığı gerekçesiyle Güney Koreli teknoloji devi LG ve onun Almanya ve Fransa'daki iştiraklerine patent ihlali davası açtı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığı bilgilere göre Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, çamaşır makinelerinde hassas yıkama sağlayan “Direct Drive” teknolojisinin, LG’nin “6 Motion” isimli çamaşır makinelerinde izinsiz şekilde kullanıldığını öne sürerek, Güney Koreli şirket ile onun Almanya ve Fransa’daki iştiraklerine patent ihlali davası açtı.

Beko ve Grundig gibi markaları bünyesinde bulunduran Arçelik, fikri mülkiyet hakları tamamen kendisine sahip olan "Direct Drive" teknolojisiyle ilgili patentin LG tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor. Habere göre iki şirket sorunun çözüme kavuşması için masaya oturdu ancak Güney Koreli şirket Arçelik’in çabalarına karşılık vermedi.

Arçelik, davaya konu olan "Direct Drive" teknolojisinin patentini 1997 yılında almıştı

Koç Holding çatısı altında halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteren Arçelik, görüşmelerde ilerleme kaydedilemesi üzerine hem LG’ye hem de onun Almanya ve Fransa’daki iştiraklerine patent ihlali davası açtı. Söz konusu "Direct Drive" teknolojisinin patentini 1997 yılında alan Arçelik, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) göre en fazla uluslararası patent başvurusunda bulunan 67'nci şirket konumunda.

150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Türk şirketin, yurt içi ve yurt dışındaki 20 Ar-Ge merkezinde 1500'den fazla çalışanı ve 3 bin 500'e yakın uluslararası patent başvurusu bulunuyor. Arçelik ve LG arasındaki patent savaşına dair yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.