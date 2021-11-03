Protein oluşumuna yardımcı en önemli amino asitlerden biri olan ve vücudumuz tarafından da üretilen arjinin, gerektiğinde takviye olarak da alınarak vücudumuzdaki pek çok sorunu çözme becerisine sahip bir bileşendir. Gelin arjinin nedir, faydaları ve gereksiz alımında zararları nelerdir yakından görelim.

İnsan vücudu kolay kolay benzeri yapılamayacak kadar güçlü bir makine. Öyle ki kusursuz çalıştığı yetmiyor, bir de olası sorunları çözmek için bazı bileşenler daha üretiyor. Arjinin bunlardan bir tanesi. Arjinin, protein oluşumunda en önemli rollerden birini oynayan bir amino asittir. Üretilen proteinin kas gelişiminde ve kas ağrılarına ne kadar etkili olduğu artık bilinen bir gerçek.

Arjinin sadece kaslarımıza iyi gelmiyor. Damarları genişletiyor, tansiyonu düşürüyor ve yaraların bile daha hızlı kapanmasını sağlıyor. Ancak durun, hemen gidip avuç avuç arjinin almayın. Çünkü zaten kendimizin ürettiği ve gıdalardan alabileceğimiz bu bileşeni bir de takviye olarak almanın öldürücü sonuçları olabiliyor. Gelin arjinin nedir, faydaları ve fazla alımında zararları nelerdir biraz daha yakından inceleyelim.

Arjinin nedir?

Arjinin, protein oluşumunda yer alan önemli amino asitlerden bir tanesidir. Bu bileşen insan vücudu tarafından da üretilmektedir. Çoğu zaman vücut tarafından üretilen ve gıdalardan alınan arjinin kişiler için yeterlidir ancak bazı durumlarda, doktor tavsiyesiyle, takviye olarak da alınabilir.

Arjininin faydalı olduğu rahatsızlıklar:

Anjina göğüs ağrısı

Yüksek tansiyon

Gebelikte görülen yüksek tansiyon

Preeklampsi

Erektil disfonksiyon

Periferik arter hastalığı

Anjina göğüs ağrısı:

Anjina göğüs ağrısı, kalp kası kaynaklı olarak oluşan ağrı ve baskı hissidir. Yapılan çalışmalar, arjinin alımının bu tür göğüs ağrılarını tamamen yok etmese de şiddetini azalttığını ve yaşam kalitesini arttırdığını ortaya koymuştur.

Yüksek tansiyon:

Kan basıncının devamlı yüksek olma durumunu ifade eden yüksek tansiyon, en yaygın görülen rahatsızlıklardan biridir. Ağız yoluyla alınan arjinin takviyesinin yüksek tansiyona sahip kişilerde damarları genişleterek kan basıncını düşürdüğü görülmüştür.

Gebelikte görülen yüksek tansiyon:

Gebelik ile birlikte ortaya çıkan yüksek tansiyon, oldukça yaygın bir durumdur. Konu hakkında yapılan bazı çalışmalar, arjinin alımının gebelikte görülen yüksek tansiyona olumlu etki yaptığını ve kan basıncını düşürdüğünü gösteriyor.

Preeklampsi:

Preeklampsi, gebelikte ya da normal zamanda görülen yüksek tansiyonun farklı organlarda yarattığı hasarı ifade eder. Yeterli arjinin alımı, yüksek tansiyonun verdiği bu tür zararları daha oluşmadan engelleyebilir.

Erektil disfonksiyon:

Halk arasında cinsel iktidarsızlık olarak da adlandırılan erektil disfonksiyon, erkeğin cinsel ilişki için gerekli ereksiyonu sağlayamaması durumudur. Bu durumun en yaygın nedeni, penis damarlarının daralmasıdır. Arjinin alımı damarları genişleterek bu tür sorunları ortadan kaldırabilir.

Periferik arter hastalığı:

Kanda bulunan yağ ve kolesterol nedeniyle bacaklardaki atardamarların tıkanması ve daralması durumunu ifade eden periferik arter hastalığında kısa süreli ağız yoluyla arjinin alımının olumlu etkileri olduğu ve kan akışını düzenlediği görülmüştür.

Arjinin takviyesi almak güvenli mi?

Doktor tavsiyesi olmadan arjinin takviyesi almak önerilmiyor ama çoğu kişi için genel olarak güvenli kabul ediliyor. Ancak yaşadığınız sorunların nedeni sahip olduğunuz başka bir hastalıksa ya da gereğinden fazla arjinin alırsanız ortaya oldukça tehlikeli yan etkiler çıkabilir.

Mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal

Şişkinlik

Gut

Baş ağrısı

Alerjik tepkiler

Hava yolu iltihabı veya astım semptomlarının kötüleşmesi

Bu tür yan etkiler, gereğinden fazla arjinin alındığı durumlarda ortaya çıkma ihtimali yüksek etkilerdir. Bu nedenle yaşadığınız sorunu doktorunuzla paylaşmalı ve gerekli testlerden sonra takviye arjinin alımına karar vermelisiniz. Zaten pek çok gıdadan doğal olarak arjinin aldığınızı unutmayın.

Arjinin bulunan gıdalar:

Kırmızı et

Tavuk eti

Hindi eti

Süt ürünleri

Mercimek

Nohut

Yer fıstığı

Kabak çekirdeği

Soya fasulyesi

Listeden de anlayacağınız üzere hayvansal ya da bitkisel protein açısından zengin gıdalar aynı zamanda arjinin açısından da zengindir. Bu gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile vücudunuz için gerekli arjinin miktarını doğal yollardan almanız mümkün. Ancak unutmayın, bu beslenme düzeninde aşırıya kaçmak da farklı yan etkiler doğurabilir.

Arjinin alımının tehlikeli olduğu durumlar:

Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla birlikte arjinin alımı, kanama riskini arttırabilir.

Tansiyon ilaçları birlikte arjinin alımı, kan basıncını çok fazla düşürebilir.

Diyabet ilaçları ile birlikte arjinin alımı, kan şekerini çok fazla düşürebilir.

Farklı kalp ilaçları ile birlikte arjinin alımı, kan basıncını çok fazla düşürebilir.

Farklı erektil disfonksiyon ilaçları ile birlikte arjinin alımı, kan basıncını çok fazla düşürebilir.

Ereksiyon sorunları başta olmak üzere pek çok farklı damar ve kan akışı rahatsızlığını çözen amino asit arjinin nedir, faydaları ve zararları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve kullanılmaması gereken durumlardan bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür sorunlarla karşılaştığınız zaman mutlaka uzman bir doktora görünmelisiniz.