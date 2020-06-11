ARK: Survival Evolved, Epic Games’te Ücretsiz Oldu [İndir]

GTA 5 ile başlayıp her hafta bir ücretsiz oyun vererek fırtınalar estiren Epic Games, şimdi de aksiyon, macera ve hayatta kalma oyunu ARK: Survival Evolved’i ücretsiz yaptı. Steam fiyatı 77 TL olan ARK’a Epic Games üzerinden 1 hafta boyunca ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

GTA 5, Civilization VI ve Borderlands Handsome Collection'ın ardından Epic Games'in yeni bombası ARK: Survival Evolved oldu. Piyasanın en farklı hayatta kalma oyunlarından birisi olan ARK: Survival Evolved, sizi ıssız bir adaya götürüp bambaşka dünyaların içine sürüklüyor.

2017 yılında piyasaya sürülen ARK: Survival Evolved, Steam üzeridne 77 TL'ye satılıyor. Oyunda gözümüzü bir adada açıyor; silahlar üretip avlanarak, barınak inşa edip yeni yerler keşfederek hayatta kalıyoruz. Bu keşifler sırasında karşılaşacağımız sıra dışı olaylar ise birbirinden sürükleyici maceraları beraberinde getiriyor.

ARK: Survival Evolved, Epic Games'ten nasıl alınır?

Adım #1: Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın,

Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın, Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,

Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın, Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın, Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

Epic Games hesabınıza giriş yapın, Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,

Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın, Adım #5: Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,

Epic Games Launcher’ı açın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek ARK: Survival Evolved'i ücretsiz indirin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra ARK: Survival Evolved, Epic Games kütüphanenize eklenmiş olacak. Bundan sonra Epic Games hesabınıza giriş yaptığınız her bilgisayardan oyuna sonsuza dek ulaşabilirsiniz. Ancak Epic Games hesabınızda bulunan oyunları başka hesaplara aktaramazsınız.

ARK: Survival Evolved sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Windows 7/8.1/10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha üst modeli

Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 veya daha üst modeli RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Boş Disk Alanı: 60 GB boş alan

60 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha üst modeli

NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya daha üst modeli DirectX: Sürüm 10

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-9700k / AMD Ryzen 2600 veya daha üst modeli

Intel Core i7-9700k / AMD Ryzen 2600 veya daha üst modeli RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Boş Disk Alanı: 60 GB boş alan

60 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GTX960 / AMD Radeon R7 240 veya daha üst modeli

NVIDIA GTX960 / AMD Radeon R7 240 veya daha üst modeli DirectX: Sürüm 10

ARK Survival Evolved ne zamana kadar Epic Games'te ücretsiz olacak?

Epic Games'in her hafta bir ücretsiz oyun kampanyası, perşembe günleri TSİ 18.00'da son buluyor. Bu nedenle ARK: Survival Evolved oyunu da önümüzeki hafta Perşembe günü yani 18 Haziran saat 18.00'a dek ücretsiz olarak alınabilecek. Herkese iyi eğlenceler!