Civilization VI, Epic Games’te Ücretsiz Oldu [İndir]

Strateji dünyasının en popüler ve köklü oyunlarından Sid Meier's Civilization VI, geçtiğimiz hafta GTA 5’i ücretsiz sunan Epic Games’in yeni bombası oldu. Steam’de 219 TL’ye satılan şahane oyun, Epic Games Launcher’dan 1 hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

Epic Games, geçtiğimiz hafta tüm dünyayı şaşkına çevirdiği ücretsiz GTA 5 sürprizinin ardından fırtına gibi esmeye devam ediyor. Oyuncuların yoğun ilgisine maruz kalan, hatta Rockstar sunucularının çökmesine yol açan bu kampanya dönemi, şimdi Civilization VI ile devam ediyor.

2016’da piyasaya sürülen sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Civilization VI, türün sevenleri tarafından zaten tahtın sahibi. Ücretsiz olması nedeniyle ilk defa Civilization VI indirip oynayacaklar için de oyundan kısaca bahsedelim. 1991 yılından bu yana yayınlanan Civilization serisinin devam halkası olan Civilization VI, medeniyetler inşa edip onları çağlar boyu geliştirebileceğiniz soluksuz bir strateji oyunu. Oyuna, çıkışından 3 yıl sonra bile apayrı oyun niteliği taşıyan önemli DLC paketleri sunulmaya devam etti.

Ücretsiz Civilization VI, Epic Games’ten nasıl indirilir?

Adım #1: Epic Games’in ücretsiz Civilization VI indir sayfasına buradan gidin,

Epic Games’in ücretsiz Civilization VI indir sayfasına buradan gidin, Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,

Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın, Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın, Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

Epic Games hesabınıza giriş yapın, Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,

Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın, Adım #5: Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,

Epic Games Launcher’ı açın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek Civilization VI’yı ücretsiz indirin.

Bu adımları takip ederek Civilization VI’yı ücretsiz olarak Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Epic Games Launcher üzerinden oyuna ömür boyu ücretsiz olarak ulaşabilir, dilediğiniz bilgisayara kurup oynayabilirsiniz. Ancak sahip olduğunuz oyunları başka bir Epic Games hesabına aktaramaz, hediye edemezsiniz.

Civilization VI sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit / 10 64bit

Windows 8.1 64bit / 10 64bit İşlemci: Intel Core i3 2,5 GHz, AMD Phenom II 2,6 GHz

Intel Core i3 2,5 GHz, AMD Phenom II 2,6 GHz RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Boş Disk Alanı: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 (AMD 5570 , NVIDIA 450)

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit / 10 64 bit

Windows 8.1 64bit / 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5 2,5 GHz, AMD FX8350 4,0 GHz

Intel Core i5 2,5 GHz, AMD FX8350 4,0 GHz RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Boş Disk Alanı: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 2 GB DirectX 11 (AMD 7970, NVIDIA 770 )

Civilization VI, Epic Games'te ne zamana kadar ücretsiz kalacak?