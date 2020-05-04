Artvin'de Son 17 Gündür Hiç Koronavirüs Vakası Görülmedi

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Şehirde koronavirüs nedeniyle tedavi gören kişiler taburcu olurken, 17gündür pozitif vaka görülmedi.

Artvin'de, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere büyük oranda uyum sağlanıyor. Kentte, koronavirüs tanısı konan kişiler tedavi sonrası iyileşip taburcu oldu. 17 gündür yeni vakanın görülmediği kentte, vaka sayısı da sıfırlandı. Kentte yaşayanlar zorunlu olmadığı sürece evden çıkmazken, sokaklar neredeyse boş kaldı.

Bu zamana kadar Artvin'de yapılan test sayısı 857, pozitif vaka sayısı 39, yaşamını yitiren hasta sayısı ise 5 olarak kaydedildi. Kentin Murgul, Ardanuç ve Arhavi ilçelerinde ise bu zamana kadar Covid-19 tanısı konulmuş hasta görülmedi.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Artvin’de koronavirüsle ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif koronavirüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin koronaviirüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz” dedi.

Salgının başlangıcından itibaren Artvin halkının büyük oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve bunları başarıyla uyguladığını söyleyen Dündar, "Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

Artvin'de 35 senedir esnaflık yapan Necati Türker, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek; "Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin’de vaka sayısını sıfır olması bizi mutlu ediyor” derken evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise "Artvin’de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent Korona'ya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Artvin’de insanların salgını ilk günden beri ciddiye aldığını söyleyen Görkem Türker, “Herkes sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da düşündü. Bu nedenle sayılar azalıyor, virüsü yendik gibi, ortalama bir ay içerisinde ilimizde bu işin biteceğini umut ediyorum” şeklinde ekledi.