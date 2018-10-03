Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunan ASELSAN, Akıncı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak özel bir radar sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

Son yıllardaki çalışmaları ile inanılmaz bir büyüme kaydeden ASELSAN, yerli savunma ve askeri teknolojilerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Şirket şimdi de, tasarım ve üretim çalışmaları Baykar Makina tarafından gerçekleştirilen çift motorlu Akıncı İnsansız Hava Aracı için özel bir radar sistemi geliştiriyor.

Hem hava-hava hem de hava-yer modlarında kullanılabilecek olan yeni radar sistemi hakkındaki ilk bilgiler, Ankara’da düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Sempozyumu’nda ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre radarın 2019-2020 yıllarında kullanılacak ilk modeli, mekanik yönlendirmeye sahip olacak.

Test süreci iki yıl sürecek olan radara 2021’den sonra "aktif elektronik taramalı dizi" (AESA) radarı da dahil edilecek. AESA’nın radar anteni, mekanik bir yönlendirmeye sahip olmayacak. Sistem, her saniye çevreye binlerce elektromanyetik dalga yayacak ve böylece 360 derecelik bir haritalandırma sağlayacak ve yüzlerce hedefi aynı anda tespit edebilecek.

Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkabilen Akıncı İnsansız Hava Aracı, maksimum 5 ton yük kapasitesine ulaşabiliyor. Akıncı İHA’nın üzerinde 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500’er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 bomba yer alacak. Tasarımı geçtiğimiz Haziran ayında başlayan araç havada 24 saat kalabilecek.