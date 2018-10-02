Araştırma şirketi Kantar TNS, Türk halkının yerli teknolojik ürünlere olan ilgi düzeyini ölçümleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmayla, Türk halkının %63’ü yerli teknolojik ürünleri tercih ettiği anlaşıldı. Detaylara ve diğer dikkat çekici sonuçlara değiniyoruz.

Özellikle son aylarda yaşanan diplomatik krizler ve ekonomik çalkantılar nedeniyle, ithal edilen teknolojik ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Apple, Samsung ve Huawei gibi popüler akıllı telefon üreticileri fiyatlarını çok ciddi bir oranda arttırınca, Türkiye pazarından tepki topladılar.

Durum böyle olunca ülkemizdeki tüketiciler, yerli teknoloji firmalarının ürünlerini tercih etmeye başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay yaptığı yerli tüketim çağrısından sonra, Türk teknoloji firmalarına yönelik ilgi artmış durumda. Araştırma şirketi Kantar TNS, bu ilgi artışını kanıtlayan verileri sunan bir araştırma gerçekleştirdi.

Türk halkının %63’ü yerli teknoloji ürünlerini kullanırken, kadınlarda bu oran %65, erkeklerde ise %61 olarak göze çarpıyor. 2016 yılında yapılan aynı araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının %57.5’i yerli teknolojik ürün kullandığını belirtmişti. İki yıllık süreçte %%5.5’lik bir yükselme gözlenirken, kadınların yerli teknolojik ürünlere ilgisi %2, erkeklerin ise %9 oranında arttı.

Tüm yaş gruplarında yerli teknolojik ürünlere karşı ilgi artışı var. 2016’daki sonuçlara kıyasla yaş gruplarına ilişkin sonuçlar şöyle:

%1 artışa geçen 18-24 yaş gurubundaki ilgi düzeyi %49’a yükseldi.

%3 artışa geçen 25-34 yaş grubundaki ilgi düzeyi %56’ya yükseldi

%10 artışa geçen 35-44 yaş grubundaki ilgi düzeyi %65’e yükseldi.

%11 artışa geçen 45-54 yaş grubundaki ilgi düzeyi %72’ye yükseldi.

%2’lik artışa geçen 55 yaş ve üzeri gruptaki ilgi düzeyi %76’ya yükseldi.

Teknolojik ürünlerde yerli tüketicilerin en çok tercih ettikleri ithal ürünler ABD ve Almanya’dan geliyor. Türkiye pazarındaki yabancı teknolojik ürünlerinde ise Asya şirketlerinin daha da ilgi kaybettiklerini görüyoruz.

Geçmiş dönemdeki araştırmaya kıyasla, yerli beyaz eşya üreticilerine karşı ilgide bir azalma kaydedildi. Asıl yükseliş ise akıllı telefon üreten yerli üreticilere karşı yaşandı. 2016 yılında %32 yerli akıllı telefon kullanım düzeyi, bu yıl %44’e kadar yükseldi.

Türkiye’de yabancı üreticilere karşı yerli markaların en başarılı oldukları konu ise beyaz eşya sektörü oldu. Zira yerli tüketicilerin yerli beyaz eşya üreticilerine karşı ilgisi azalsa da, hala en büyük pay bu sektörde yer alıyor.