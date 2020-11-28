Fizikçiler Uzak Mesafeden Manyetik Alan Oluşturmayı Başardı

Fizikçileri, 178 yıllık bir teoriyi kullanarak imkansızı başardı. Yapılan çalışmalarda uzak mesafeden manyetik alan oluşturmanın ve yok etmenin mümkün olduğu kanıtlandı.

Bilim insanları, manyetik alanları belli bir mesafeden oluşturmanın ya da ortadan kaldırmanın bir yolunu keşfetti. Bu keşfin temelinde ise 178 yıllık bir teori yer alıyor. Esas önemli olan ise bu yöntem sayesinde yapılabilecek olan ilerlemeler.

Normal şartlar altında manyetik alanlar bir kaynağın etrafında oluşur. Bir telden akım geçerse o telin etrafında bir alan oluştuğu gözlemlenecektir. Hatta lise yıllarında bu akımın yönünü ve kuvvetini hesaplamanın yolları da öğretilir. Yeni yöntem ise biraz daha alışılmışın dışında.

Manyetik İllüzyon

Araştırmacıların geliştirdiği yöntemde elektrik, özel olarak hazırlanmış bir kablo ağının üzerinde hareket ediyor. Böylelikle manyetik alan oluşumu sanki başka bir noktada gerçekleşiyormuş gibi bir illüzyon yaratıyor.

Normal şartlar altında manyetik alanların her noktada oluşmayacağı biliniyor. Son yıllarda pek çok alanda çığır açan yenilikler sağlayan metamateryaller bu noktada araştırmacıların yardımına koşuyor. Metamateryal, doğada kendiliğinden oluşmayan malzemelere verilen isimdir.

Ekibin geliştirdiği yeni metamateryallerin özelliği ise manyetik geçirgenliklerinin -1 olması. Böylece normalde oluşması beklenenin tam tersi yönde bir alan oluşturabiliyorlar. Tabii bu malzemelerin doğal olmaması, pratiklik ve kullanışlılık anlamında sorunlar yaratabiliyor.

Gelecekte yeni uygulama alanları olacak

Her ne kadar kağıt üzerinde çok da önemli bir buluş gibi gözükmese de bu yöntem ileride başka önemli gelişmelere de önayak olacaktır. Diyelim ki kanser tedavisi için bir ilaç geliştirildi, manyetik alanlar yardımıyla ilacı doğrudan kanserli bölgeye göndermek ve vücudun geri kalanını korumak mümkün olabilecek.

Yirmi farklı telin kullanıldığı bu çalışmanın sonuçlarının gerçek dünyaya ne şekilde uygulanabileceği konusunda ise henüz net bir görüş yok. Ayrıca sistemin hassasiyeti her yerde kullanılabilir olamayacağını gösteriyor. Yine de böyle yöntemlerin biyomedikal, kuantum bilişim gibi alanlarda kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.