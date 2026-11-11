Honda, Kasım 2026 döneminde sedan, SUV ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Honda'nın Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Honda, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın Civic, HR-V, ZR-V ve CR-V gibi farklı segmentlerde konumlanan modellerinin güncel fiyatları merak edilirken hibrit motor seçenekleri de yeni araç arayışında olanların dikkatini çekiyor. Honda'nın Kasım ayına özel indirimleri ve finansman fırsatları da güncel fiyat listesiyle birlikte araştırılıyor.

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Peki Honda Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Honda modellerinde kampanya var? İşte Honda Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Honda Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Jazz e 2.665.000 TL - HR-V e 2.820.000 TL 2.600.000 TL ZR-V e 5.530.000 TL - Prelude e 5.770.000 TL - CR-V e 6.345.000 TL -

Honda HR-V Kampanyası: 650 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Honda HR-V e, kasım ayında hibrit SUV satın almak isteyen ticari müşterilere yönelik kredi fırsatıyla öne çıkıyor. HR-V Advance versiyonu için 650.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi sunuluyor.

Kampanya 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Honda ZR-V Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 12 Ay %0 Faiz

Honda ZR-V e Advance, kasım ayındaki en yüksek tutarlı faizsiz kredi fırsatını sunan modellerden biri. Honda, bu model için ticari müşterilere 1.000.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sağlıyor.

Kampanya 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte yalnızca ZR-V Advance versiyonunu kapsıyor.