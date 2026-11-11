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KGM SsangYong Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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KGM SsangYong Kasım 2026 döneminde SUV, pick-up ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. İşte KGM'nin Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

KGM SsangYong Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

SsangYong, Kasım 2026 döneminde Türkiye'de Musso EV, Actyon, Yeni Musso Grand, Torres EVX, Musso Grand, Torres ve Korando modellerini satışa sunuyor.

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Yeni bir KGM SsangYong satın almayı düşünenler için liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel indirimler, kredi seçenekleri ve satın alma kampanyaları da karar sürecinde önemli rol oynuyor. Peki KGM SsangYong Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi KGM modellerinde kampanya var? İşte KGM Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

KGM SsangYong Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
KGM Torres EVX

KGM SsangYong Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

KGM Torres EVX

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Musso Grand 2.160.812 TL -
Musso Grand 2.804.754 TL -
Korando 2.385.582 TL -
Musso EV 2.461.003 TL -
Torres EVX 2.487.420 TL -
Torres 2.795.582 TL -
Actyon 3.710.582 TL -

KGM Musso Grand Kampanyası: 1,5 Milyon TL'ye 24 Ay %0 Faiz

KGM'nin kasım ayındaki en dikkat çekici finansman fırsatlarından biri Musso Grand 4x4 için sunuluyor. 2025 model yılı Musso Grand 4x4 satın almak isteyen tüzel müşteriler, araç fiyatının 1.500.000 TL'lik bölümü için 24 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.

KGM Musso EV Kampanyası: 1 Milyon TL Kredi, 12 Ay Boyunca 98.226 TL Taksit

KGM'nin tamamen elektrikli pick-up modeli Musso EV de kasım ayında finansman avantajı sunulan modeller arasında. Vergi levhalı tüzel müşterilere özel kampanyada 1.000.000 TL krediye 12 ay boyunca 98.226 TL taksit seçeneği bulunuyor.

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