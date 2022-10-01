Oksitosinin ‘Kırık Kalpleri’ Tedavi Edebileceği Ortaya Çıktı

Sonuçları yeni paylaşılan bir araştırmaya göre halk arasında 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosinin, kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıktı.

Halk arasında anımsaması daha kolay olsun diye ‘Aşk Hormonu’ olarak adlandırılan oksitosin hormonunun daha önce keşfedilmeyen bir işlevi keşfedildi. ‘Kalp kırıklığı’ deyince her ne kadar aklımıza soyut bir kavram geliyor olsa da oksitosin, gerçek kalp kırıklıklarını da tedavi edebiliyor.

Zebra balığı ve insan hücreleri üzerinde yapılan deneylerde bilim insanları, beyin tarafından üretilen oksitosin hormonunun teoride kalp krizi gibi kalp rahatsızlıklarını tedavi edebileceğini düşünüyorlar. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Aşk, kalp kırıklığının ilacı olabilir

Her ne kadar halk arasında 'aşk hormonu' olarak bilinse de aslında oksitosin pek çok insan faaliyeti ile ilişkilendirilen bir hormon. Doğum, emzirme, cinsellik, sosyal bağlanma gibi durumlarla ilişkili olan oksitosinin aynı zamanda vücutta kardiyovasküler sistemi korumak gibi birçok işlevi bulunuyor.

Bilim insanları da zebra balıkları üzerinde deneylere başlayarak dışarıdan oksitosin enjekte edilmesi durumunda kalp rahatsızlıklarının giderilebileceğini keşfettiler. Zebra balığında oksitosin, kalbin kasılmalarına güç veren kas hücreleri olan yaralı ve ölü kardiyomiyositlerin yenilenmesine yardımcı oldu.

İnsan hücrelerinde yapılan deneylerden elde edilen erken sonuçlarda ise oksitosinin doğru zamanlama ve dozla verilirse insanlarda da benzer etkileri gösterebileceği görüldü. Yani gelecekte kalp rahatsızlıklarının tedavisi olarak 'aşk hormonu' kullanımını görebiliriz. Ancak tabii ki öncesinde bu konuda biraz daha çalışma yapılması gerekiyor.