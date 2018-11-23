Animasyon tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden olan Lion King (Aslan Kral) filminin 2019 uyarlamasından ilk fragman geldi.

Orijinal Aslan Kral'ın aksine bu kez Disney, filmi live-action (gerçekçi görünen animasyon) şeklinde hazırlamayı tercih etti. 1994 yılında izleyicilerle buluşan Aslan Kral, aldığı birçok ödülle halen tarihin en iyi fimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yayınlanan fragmandan da anlayabileceğimiz üzere bu bir devam filmi değil; yeni jenerasyonun Aslan Kral efsanesiyle tanışma filmi diyebiliriz. Jon Favreau yönetmenliğinde çekilen filmin seslendirme kadrosunda ise Donal Glover, Seth Rogen ve Keegan-Michael Key gibi isimler yer alıyor.

Gelelim filmin çıkış tarihine... Eğer bir sürpriz olmazsa film ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 19 Temmuz 2019 tarihinde vizyona girecek.