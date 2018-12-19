Astronomlar, 9 Değişken Yıldız Keşfettiler

Şili'de bir grup astronomun yaptığı araştırmalar sonucunda, daha önce tanımlanmamış dokuz adet yeni yıldız keşfedildi. Bu buluşun, yıldızların yapısı ve oluşumu hakkındaki sorulara yanıt olabileceği umuluyor.

Dünyanın her yerinde yoğun bir şekilde uzayı keşfetme çalışmaları devam ederken, yeni bir keşif de Şili'li astronomlardan geldi. Uzun zamandır gökyüzü inceleme çalışmaları yapan bu grup, 9 adet değişken yıldız keşfetti.

Peki nedir bu değişken yıldızlar? Kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse; değişken yıldızlar, parlaklıkları zaman içerisinde değişen yıldızlardır. Bu değişiklik genç yaşlarda gerçekleşebildiği gibi, yıldızlar çok yaşlı iken de gerçekleşebilir.

Yeni keşfedilen bu dokuz yıldızın altı tanesi, ikili çiftler halinde olan yıldızlar olarak tanımlanırken; bir tanesi tek başına dolaşan, diğer yıldızlara göre daha parlak ve mavi olan Phoenicis yıldızı olarak tanımlandı. Diğer iki yıldız ise henüz sınıflandırılamadı.

Bu yeni keşif, astronomlar için oldukça önemli çünkü bilim insanlarına yıldızların yapısal durumları ve evrimleşme süreci hakkında ipuçuları verebilir. Aynı zamanda, evrendeki uzaklık kavramını da daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. Aslında astronominin bu dalı, belki de en popüler ve en eski branşlar arasında yer alıyor. Fakat yeni keşifler yaparken, uzun vadeli çalışmalar ve hatasız veriler toplanması gerekiyor.

Bu kadar büyük hacimli verilerin toplanması ve işlenmesi sırasında da zaman zaman sistematik aksaklıklar meydana gelebiliyor. Yeni yıldızların keşfi ile yıldızlar arası mesafelerin ölçümünde yaşanmış olabilecek hatalar hakkında da fikir edinilmesi umuluyor.