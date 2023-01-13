Astronomlar ve araştırmacılar, gizemi 100 yıldır süren Kelebek Nebulası'nın gizemini nihayet çözdü.

İnsanlık yüzyıllardır gökyüzüne bakarak yıldızların ötesinde neler olduğunu merak ediyor. Astronomlarsa dur durak bilmeden sürekli olarak uzayı keşfetmek için çalışmalar yapıyor. Ancak astronomların bile neredeyse 100 yıldır aklını kurcalayan bir gök cismi var, Kelebek Nebulası.

Ancak astronomlar yıllar süren araştırmalar sonunda nihayet Kelebek Nebulası’nın gizemini çözdü.

Bir gün Güneş’imiz de Kelebek Nebulası’na dönüşecek

İsmini kelebeğe benzemesinden alan ve asıl adı NGC 6302 olan bu uzay harikası gök cismi, yaklaşık 100 yıldır onu gözlemleyen astronomların kafasını karıştırıyordu. Normal bir Nebula’ya kıyasla çok farklı bir yapısı olan NGC 6302, uzun yıllardır üzerine araştırma yapılan gök cisimlerinden birisi. Astronomlar ve araştırmacılar bu gök cisminin nasıl oluştuğunu araştırırken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı detaylar Kelebek Nebulası’nın 100 yıllık gizemine ışık tuttu.

Nebula’yı inceleyen uzmanlar 2009 yılından beri çekilen binlerce fotoğrafın ve taramaların ardından NGC 6302’nin tamamen gaz ve tozdan oluşmadığını ortaya çıkardı. Nebula’nın merkezinde patlamış olan bir beyaz cüce yıldızın patlama kuvveti, patlamada ortaya çıkan bazı parçaların tahmini olarak saatte 800 km/s hızla uzayda sürüklendiğini, bazı parçalarınsa sadece 80 km/s hızla uzaya yayıldığını ortaya koydu. Parçalanan gök cisminin parçalarının birbirine çarpması ve uzayda sağa sola uçuşmasının ardındansa gördüğünüz bu yarı asimetrik şekil ortaya çıkıyor.

Yani aslında bu muazzam görünen gök cisminin şekli, tamamen cüce yıldızın patlama şekli ve yoğunluğuyla alakalı. Ayrıca uzmanlar yapılan hesaplamalara göre patlayan cüce yıldızın hacminin ve kütlesinin Güneş ile neredeyse aynı olduğunu ortaya çıkardı.

Yani günün birinde Güneş’imizin enerjisi bitip patladığında o da bir Kelebek Nebulası’na dönüşebilir.