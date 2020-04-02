ASUS, Dünyanın İlk Çift Ekranlı Oyuncu Bilgisayarını Tanıttı

En büyük donanım üreticilerinden birisi olan ASUS, dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu laptop’u ASUS ROG Zephyrus Duo 15’i tanıttı. Yeni laptop, biri 15,6 inç diğeri 14,1 inç olan iki ekrana sahip.

Bilgisayar denilince birçok kişinin aklına gelen ilk isimlerden birisi olan ASUS, bugün oyuncu bilgisayarı serisine bir ekleme daha yaptı. Şirket, ROG serisinin en son üyesi olacak ROG Zephyrus Duo 15 bilgisayarını tanıttı. Ancak bu bilgisayarı diğer oyuncu bilgisayarlarından ayıracak çok önemli bir özellik bulunuyor.

ASUS'un bugün tanıttığı ROG Zephyrus Duo 15, dünyanın ilk iki ekranlı oyuncu bilgisayarı olma unvanını taşıyor. ROG Zephyrus Duo 15’te 15,6 inçlik ana ekranın hemen altında 14,1 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Her iki ekran da özellikleriyle kendi başına yetebilecek konumda.

Dünyanın ilk iki ekranlı oyuncu bilgisayarı:

ASUS ROG Zephyrus Duo 15’in ana ekranı iki farklı moda sahip. Kullanıcılar bu ekranı dilerlerse 4K çözünürlüğe, dilerlerse FHD (1080p) çözünürlüğe ayarlayabiliyorlar. Ekran 4K çözünürlüğe getirildiğinde yenileme hızı 60 Hz olurken FHD’de bu değer 300 Hz’e yükseliyor.

ASUS’un devrimsel oyuncu bilgisayarında bulunan ikinci ekransa tek bir moda sahip. Bu mod, kullanıcılara 3840x1100 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. ASUS, kullanıcılar her iki ekranı da aynı anda görebilsin ve yönetebilsin diye bilgisayara eşsiz bir sistem de entegre etmiş.

ASUS’un yeni oyuncu bilgisayarına koyduğu sistem, ikinci ekranın üst kısmını 13 derecelik bir konuma getiriyor. Böylece oyuncular bilgisayardan oyun oynarken hem birinci ekranı hem de alt kısımda kalan ikinci ekranı zahmetsiz bir şekilde görebiliyorlar.

ASUS, yeni bilgisayarı ROG Zephyrus Duo 15’nun iki ekranını da dolu dolu besleyebilmek için donanım kısmında da herhangi bir kısma yapmamış. ASUS ROG Zephyrus Duo 15, 10. nesil Intel i9-10980HK işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX 2080 Super ekran kartına sahip.

Tüm bunların yanı sıra çift monitörlü oyuncu bilgisayarı, 32 GB DDR4 3.200 MHz RAM’e ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar, oyuncular herhangi bir bekleme yaşamasın diye 2 TB RAID 0 SSD depolamayı barındırıyor. Bunun yanı sıra 90 Wh’lik bir batarya bulunuyor.