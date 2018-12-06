Asus Max M2 ve Max Pro M2 - Fiyatı ve Özellikleri

Asus, birinci nesli ile başarılı satış miktarına ulaşan Max M serisini ikinci nesil modeller ile genişletiyor. Yeni modeller, tasarımları ve donanımları ile satış başarısını devam ettirme potansiyeline sahip.

Zenfone Max M modeli ile tüm dünyada beğeni toplamayı başaran Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, Rusya’da düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte serinin yeni modelleri Zenfone Max M2 ve Zenfone Max Pro M2’yi tanıttı. Her ikisi de çentikli tasarıma sahip olan cihazlar, günümüz trendlerini yansıtan bir tasarım çizgisi benimsiyorlar.

6.3 inçlik HD+ ekranı ile orta seviye bir ekran deneyimi vadeden ZenFone Max M2, Corning Gorilla Glass 6 sayesinde tam koruma sağlıyor. ZenFone Max Pro M2 ise yine Gorilla Glass 6 ile korunan 6.3 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ayrıca her iki cihazda da bulunan çift arka kamera, portre modunda doğal bokeh efektini mümkün kılıyor.

ZenFone Max M2 Özellikler

Snapdragon 632 işlemci

3GB RAM, 32GB depolama

6.3 inç HD+ LCD ekran

13MP + 2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac

4000 mAh batarya

ZenFone Max Pro M2 Özellikler

Snapdragon 660 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama

6.3 inç Full HD+ LCD ekran

13MP + 12MP çift arka kamera

5MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac

5000 mAh batarya

ZenFone Max M2 metal ve siyah; ZenFone Max Pro M2 ise metal mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Max M2 için fiyat 1050 TL seviyesinde belirlenirken, Max Pro M2 için fiyat 1450 TL olarak belirlendi. Elbette ki bu fiyatlar cihazın Rusya fiyatının bir karşılığı. Vergiler ile Türkiye fiyatının ‘bir miktar’ artış göstermesi muhtemel.