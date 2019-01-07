Hepsi Bir Arada ASUS ROG Mothership - Fiyatı ve Özellikleri

Masaüstü bilgisayarın yeteneklerini dizüstü bilgisayarın konforu ile birleştiren oyuncular için geliştirilmiş hepsi bir arada bilgisayar ASUS ROG Mothership tanıtıldı.

Bir hepsi bir arada bilgisayardan pek çok farklı özellik ve kullanım deneyimi bekleyebilirsiniz. Fakat aynı anda hem hepsi bir arada oyun bilgisayarı hem de dizüstü bilgisayar olmak, All-in-one olarak isimlendirilen hepsi bir arada bilgisayarlardan beklenen özelliklerden biri değildir. En azından ASUS ROG Mothership duyrulana kadar öyleydi.

17 inçlik bir ekrana sahip olan ASUS ROG Mothership, ilk bakışta tuhaf tasarımlı bir oyuncu dizüstü bilgisayarına benziyor. Farkı ise tüm güncel oyunları muhteşem grafiklerle çalıştırabilen son derece güçlü donanımının klavyenin değil monitörün arkasında bulunması. Dahası, bu ultra yetenekli cihazın klavyesini monitörden ayırarak bir oyuncu PC’sine dönüştürebiliyorsunuz.

1080p çözünürlüğe sahip 17.3 inç boyutunda 144Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresine sahip NVIDIA's G-SYNC destekli bir monitöre sahip olan ASUS ROG Mothership, hız aşırtma ile 4.78 GHz frekans hızı sunan Intel Core i9-8950HK işlemciye sahip. 64GB’a kadar RAM desteği sunan cihazda üç adet 512GB NVMe SSD bulunabiliyor.

ASUS ROG Mothership, RTX 2080 Max-Q da dahil olmak üzere tüm RTX 20 serisi grafik kartlarını destekliyor. Böylesine güçlü grafik kartları sunan bir bilgisayarın 4K bir ekrana sahip olmaması cihazın en büyük eksilerinden biri olabilir. Ayrıca cihaz, klavyesi ile birleştirildiğinde bir dizüstü bilgisayar gibi görünse de 10,3 kg ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Cihazın en büyük artılarından biri ise oyun oynamadığınız zamanlarda entegre grafik moduna geçerek şarj konusunda birkaç saatlik tasarruf sağlayabiliyor olmanız. Asus, cihazın fiyatı ya da satış tarihi hakkında bir bilgi vermedi ancak böylesine güçlü ve kullanışlı bir cihazın özel üretim cihaz fiyatına sahip olması şaşırtıcı olmaz.